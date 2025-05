CSGT TP.HCM thí điểm giao dịch mua bán xe không phải công chứng, chứng thực

Mới đây, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, Bộ Công an đã chọn TP.HCM để triển khai thí điểm giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe (mua bán xe) trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (từ ngày 1.5 - 31.5).

Việc này nhằm tạo thuận lợi cho người dân thực hiện giao dịch chuyển quyền sở hữu xe trên môi trường điện tử (thông qua tài khoản VNeID), giúp các tổ chức, cá nhân cắt giảm hợp đồng công chứng chuyển nhượng phương tiện.

TP.HCM đang thí điểm sang tên xe trên môi trường điện tử thông qua tài khoản VNeID mức độ 2 ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sang tên xe qua tài khoản VNeID thế nào?

Theo CSGT, việc tiếp nhận giao dịch chuyển quyền sở hữu điện tử phục vụ sang tên xe trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thực hiện qua 4 bước:

Bước 1: Chủ xe (người bán) đăng nhập Cổng dịch vụ công Bộ Công an bằng tài khoản VNeID mức độ 2, lựa chọn tiện ích chuyển quyền sở hữu xe để kê khai thông tin chuyển quyền sở hữu xe trong thủ tục thu hồi xe (thông tin phương tiện, thông tin đồng sở hữu của người bán (nếu có), thông tin người mua xe). Cổng dịch vụ công kiểm tra các thông tin đặc điểm xe, thông tin nhân thân của các cá nhân liên quan, nếu đúng thì chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Cổng dịch vụ công gửi thông tin xác nhận đến VNeID của người bán, người đồng sở hữu (nếu có), người mua để các cá nhân liên quan xác nhận giao dịch. Trường hợp quá 30 ngày kể từ khi Cổng Dịch vụ công gửi giao dịch đề nghị xác nhận mà một trong các cá nhân có liên quan không xác nhận, VNeID thông báo hủy hồ sơ gửi Cổng dịch vụ công.

Bước 3: Cổng dịch vụ công gửi thông tin cho người dân để tiến hành thủ tục thu hồi; gửi thông tin cho hệ thống đăng ký xe để thực hiện quy trình thu hồi và hệ thống thuế điện tử để thu lệ phí trước bạ.

Bước 4: Người mua nộp lệ phí trước bạ tại cơ quan thuế, thực hiện kê khai thông tin và thực hiện thủ tục sang tên xe (các dữ liệu hình thành trong quá trình thu hồi, nộp lệ phí trước bạ được tái sử dụng, người dân không phải cung cấp lại dữ liệu đã có). Hệ thống đăng ký xe gửi kết quả cho Cổng dịch vụ công để thông báo cho người mua đã hoàn thành thủ tục đăng ký sang tên xe.

Các quy định về biển số định danh khiến người mua xe cũ e dè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ai được sang tên xe qua VNeID?

CSGT cho biết, chủ xe (người bán), người đồng sở hữu, người mua có địa chỉ thường trú trên địa bàn TP.HCM sẽ được áp dụng sang tên xe qua VNeID và cần đáp ứng các điều kiện như sau:

- Áp dụng đối với trường hợp chủ xe (người bán), người đồng sở hữu, người mua là cá nhân đều có tài khoản VNeID mức độ 2 và có địa chỉ thường trú trên địa bàn TP.HCM

- Đối tượng thực hiện chính chủ (người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe), không được kê khai hộ giao dịch chuyển quyền sở hữu xe điện tử

- Chủ xe (người bán), người mua cùng phải xác thực; trường hợp chủ xe (người bán) đã kết hôn thì phải được xác thực bằng VNeID của 2 vợ chồng (căn cứ khoản 2 Điều 25 luật Hôn nhân và gia đình năm 2014) trên biểu mẫu điện tử tương tác (e-form)

- Công dân chủ động liên hệ công an xã, phường, thị trấn hướng dẫn cài đặt định danh điện tử mức độ 2 và cập nhật đầy đủ tình trạng hôn nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhất là công dân mới kết hôn, ly hôn, đảm bảo dữ liệu thông tin cá nhân "đúng, đủ, sạch, sống"

"Phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá: "Sang tên xe qua tài khoản VNeID mức độ 2 là phương thức mới trong giao dịch chuyển quyền sở hữu trên môi trường điện tử tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí".