Từ 1.3 bỏ công an quận: Người dân TP.HCM đăng ký xe, sang tên xe ở đâu?

Ngày 28.2, đại diện Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, từ 1.3, toàn quốc bỏ công an cấp huyện, do đó, các điểm đăng ký xe, sang tên xe tại TP.HCM cũng thay đổi.

Trước đây, công an các quận trên địa bàn TP.HCM phụ trách đăng ký xe máy cho người dân trong quận, công an 63 xã - thị trấn thuộc 5 huyện phụ trách đăng ký xe máy, các điểm đăng ký xe thuộc PC08 phụ trách đăng ký xe ô tô toàn thành phố.

Từ ngày 1.3, người dân sẽ đăng ký xe, làm các thủ tục sang tên xe máy theo địa chỉ sau:

Danh sách phân cấp đăng ký xe mô tô sau khi bỏ công an các quận và TP.Thủ Đức từ ngày 1.3 ẢNH: PC08

Theo đó, công an các phường trong danh sách trên sẽ phụ trách đăng ký xe và làm các thủ tục liên quan đăng ký, sang tên xe cho cả các phường khác trong quận. Công an 63 xã thị trấn thuộc 5 huyện ngoài đăng ký xe máy như bấy lâu nay, từ ngày 1.3 đăng ký thêm xe ô tô, xe máy chuyên dùng cho người dân trên địa bàn.

Như vậy, người dân ở các quận thay vì đến Đội CSGT - TT Công an các quận để đăng ký xe thì nay sẽ đến công an một phường thuộc quận - như danh sách trên làm thủ tục.

Đăng ký xe lần đầu, sang tên xe thế nào?

Theo Thông tư 79/2024 của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ ngày 1.1.2025 thì người dân có thể bấm biển số lần đầu cho mọi loại xe trên VNeID.

Người dân TP.HCM ở các quận sẽ đến công an 1 phường trong quận để đăng ký xe ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, thông tư cũ chỉ cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước được đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Còn từ năm 2025, công an các đơn vị địa phương sẽ thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe lần đầu hoàn toàn trực tuyến đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước và cả xe nhập khẩu.

Về hồ sơ đăng ký sang tên xe, Thông tư 79 yêu cầu bao gồm hồ sơ thu hồi và hồ sơ đăng ký.

Trong đó, hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; Giấy tờ của chủ xe; 2 bản chà số máy, số khung của xe; Bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; Chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp mất chứng nhận đăng ký xe hoặc mất biển số xe thì phải ghi rõ lý do trong giấy khai thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe).

Công an 63 xã thị trấn thuộc 5 huyện ngoài đăng ký xe máy như bấy lâu nay, từ ngày 1.3 đăng ký thêm xe ô tô, xe máy chuyên dùng cho người dân trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong thời gian chờ nhận kết quả thu hồi, chủ xe được giữ lại biển số xe để sử dụng và phải nộp lại khi nhận chứng nhận thu hồi; trường hợp chủ xe không nộp lại biển số xe thì cơ quan đăng ký xe hủy kết quả và yêu cầu chủ xe làm lại thủ tục thu hồi trong trường hợp mất biển số xe theo quy định.

Hồ sơ đăng ký gồm: giấy khai đăng ký xe; giấy tờ của chủ xe; chứng từ chuyển quyền sở hữu xe; chứng từ lệ phí trước bạ xe; chứng nhận thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.