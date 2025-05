Đi chiêm bái xá lợi Phật, nhiều người bị CSGT TP.HCM phạt vì 'quên' đội mũ bảo hiểm

Ngày 7.5, lãnh đạo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, những ngày qua, lực lượng CSGT đã lập biên bản phạt nhiều trường hợp người dân đi chiêm bái xá lợi Phật ở chùa Thanh Tâm nhưng không đội mũ bảo hiểm.

Theo đó, trên đường Mai Bá Hương - đường vào chùa Thanh Tâm, từ sáng đến đêm có hàng chục ngàn người từ khắp nơi đổ về xếp hàng chờ chiêm bái xá lợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được cung thỉnh từ Ấn Độ nhân đại lễ Vesak 2025.

CSGT huy động lực lượng tăng cường tuần tra, bảo đảm an toàn giao thông trong khu vực chiêm bái xá lợi Phật, hoạt động của đại lễ Vesak 2025 ẢNH: NHẬT THỊNH

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, công an hạn chế xe ô tô vào khu vực này. Tuy nhiên, từ khu vực này di chuyển ra đường chính khá xa nên một số người chạy xe ôm để "trung chuyển" khách. Đáng nói, nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe. Bên cạnh đó, xe máy phóng nhanh giữa dòng người đi bộ cũng gây mất an toàn giao thông.

Do đó, CSGT đã huy động lực lượng, liên tục tuần tra kiểm soát, lập biên bản nhiều người đi chiêm bái xá lợi Phật vi phạm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thời điểm nhiều người vi phạm nhất thường vào buổi trưa hoặc tối muộn khi kết thúc các chương trình lễ.

Tính riêng ngày 5 và ngày 6.5, CSGT TP.HCM đã lập biên bản hơn 100 trường hợp vi phạm tại đây, chủ yếu là lỗi vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, chở quá số người quy định.



Nhiều xe ôm chở người đi chiêm bái xá lợi Phật không đội mũ bảo hiểm ẢNH: V.P

Người dân đến chiêm bái xá lợi Phật cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng ẢNH: NHẬT THỊNH

CSGT TP.HCM khuyến cáo, người dân đến chiêm bái xá lợi Phật cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ luật Trật tự, an toàn giao thông để bảo đảm an toàn cho mình và người xung quanh.

Trong đại lễ Vesak 2025, xá lợi Phật được cung rước từ Ấn Độ về tôn trí tại Việt Nam trong 20 ngày bằng chuyên cơ quân sự, cùng hộ tống có 2 bộ trưởng của Ấn Độ. Sau khi được tôn trí để đồng bào chiêm bái tại chùa Thanh Tâm, xá lợi Phật được cung rước lên Núi Bà Đen (Tây Ninh, từ ngày 8 - 13.5), chùa Quán Sứ (Hà Nội, từ ngày 13 - 16.5) và tại Tam Chúc (Hà Nam, từ ngày 17 - 21.5), sau đó xá lợi được đưa về lại Ấn Độ.