Thời tiết TP.HCM hạ nhiệt, mưa chuyển mùa sẽ xuất hiện liên tục?

Chiều tối qua 24.4, TP.HCM có mưa trắng trời trên hầu khắp khu vực. Cơn mưa giúp TP.HCM hạ nhiệt sau những ngày nắng nóng đổ lửa. Qua sáng sớm nay, thời tiết TP.HCM bắt đầu dễ chịu hơn, nắng không quá gắt.

Thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên cho biết, hôm qua, áp cao lạnh lục địa tăng cường xuống phía nam đẩy rãnh áp thấp về phía nam vắt qua Bắc bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vắt qua Trung và Nam Trung bộ lấn tây và có xu hướng nâng trục nhẹ lên phía bắc, những nhiễu động gió đông trên cao duy trì trên khu vực. Nhiễu động gió đông mạnh hơn, làm cho mưa ở TP.HCM gia tăng.

TP.HCM mưa trắng trời chiều tối qua ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Những năm mùa mưa tới muộn thì cuối tháng 4 TP.HCM ít mưa, nhưng những năm thời tiết diễn biến bình thường thì cuối tháng 4 TP.HCM có mưa, xuất hiện những trận mưa rào, mưa to, kèm giông, sét, có thể có mưa đá. Đây là những cơn mưa chuyển mùa - chuyển từ mùa khô sang mùa mưa", ông Lê Đình Quyết chia sẻ.

Lượng mưa ở TP.HCM hôm qua như sau: Lê Minh Xuân 64,6 mm, Củ Chi 24,6 mm, Thủ Đức 17,6 mm. Đáng chú ý, một số nơi ở Nam bộ hôm qua có mưa rất to như: Thuận An (Bình Dương) 119 mm, Đầm Dơi (Cà Mau) 69,4 mm, Tân Uyên (Bình Dương) 39,2 mm...

Thời tiết TP.HCM mưa rào liên tục tới khi nào?

Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây nguyên thông tin, thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay dự báo có mây thay đổi, ngày nắng nóng có xu hướng giảm về diện và cường độ so với ngày hôm trước.

Chiều tối có mưa rào và giông rải rác (diện mưa tăng nhẹ so với 24 giờ qua), cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở phía bắc Đông Nam bộ như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai). Trong mưa giông, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh và lốc xoáy.

Những ngày tới, thời tiết TP.HCM phổ biến ngày nắng, chiều tối có mưa rào và giông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 32 - 35oC, có nơi trên 35oC độ cho toàn khu vực. Riêng TP.HCM cao nhất khoảng 34 - 35oC từ 12 - 16 giờ chiều.

Từ 2 - 3 ngày tới, thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, nắng nóng mở rộng dần trở lại, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh.



Cụ thể dự báo thời tiết TP.HCM từ nay tới lễ 30.4 như sau:

Từ ngày 25.4 - 26.4, ban ngày trời nắng, chiều có mưa rào và giông rải rác, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 34oC.

Từ ngày 27 - 29.4, mây thay đổi, trời nắng, có nơi nắng nóng; mưa giảm, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông người dân cần đề phòng có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 35oC, có nơi trên 35oC.

Từ ngày 30.4 - 4.5, thời tiết sáng và trưa trời nắng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác, đêm có mưa rào vài nơi. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 32 - 34oC.