Bão số 3 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đến 19 giờ ngày 22.7, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, với gió cấp 7, giật cấp 9.

Bão số 3 có tên quốc tế là bão Wipha, là cơn bão thứ 6 trên khu vực tây bắc Thái Bình Dương là cơn bão số 3 trên Biển Đông trong năm nay.



Trong ngày 22.7, bão số 3 đã ảnh hưởng đến các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An, tâm bão đi vào Hưng Yên - Ninh Bình gây mưa lớn diện rộng ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ 16 giờ ngày 21.7 đến 16 giờ ngày 22.7, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tối và đêm nay, các tỉnh trên tiếp tục có mưa: Lào Cai, Sơn La, Hà Tĩnh từ 20 - 40 mm, có nơi trên 70 mm; Thanh Hoá, Nghệ An, phía nam Phú Thọ từ 40 - 60 mm, có nơi trên 180 mm.

Do ảnh hưởng của mưa bão số 3 trong đêm nay, vùng núi ở 6 tỉnh nói trên có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Dự báo từ ngày 22 - 25.7, trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện lũ, biên độ lũ từ 3 - 6 m. Hai tỉnh này cũng có nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, khu tập trung dân cư.