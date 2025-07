Cảnh giác với lũ quét, sạt lở đất sau mưa bão số 3

6 tỉnh nguy cơ cao có lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 21 - 22.7, các tỉnh: Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dự báo mưa kéo dài đến ngày 23.7. Các mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo đó, 6 tỉnh trên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Cũng theo dự báo từ ngày 22 - 25.7, trên các sông ở Thanh Hóa và Nghệ An xuất hiện lũ, biên độ lũ từ 3 - 6 m, nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị, khu tập trung dân cư.

Phan Hậu