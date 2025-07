Lũ lụt ở Nghệ An: Thức trắng đêm sơ tán dân

Vào lúc 0 giờ ngày 24.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Đình Lục, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, do các thủy điện ở phía thượng nguồn xả điều tiết khiến nước lũ ồ ạt theo sông Lam đổ về, gây ngập lụt cho hàng nghìn nhà dân trong xã. Trong ngày và đêm 23.7, chính quyền xã này đã huy động lực lượng, kịp thời sơ tán khoảng 7.000 dân đến nơi an toàn.

Công an xã Nhân Hòa dùng thuyền máy sơ tán người dân trong đêm 23.7 ẢNH: PHẠM ĐỨC

Theo ông Lục, khoảng 5 giờ sáng 23.7, nước lũ từ thượng nguồn đổ về mạnh, bắt đầu gây ngập cục bộ một số nhà dân nằm dưới chân đồi hoặc gần khe, suối. Đến buổi chiều, nước lũ tiếp tục dâng lên rất nhanh và đến tối thì đạt mức đỉnh lũ.

Trong ngày 23.7, xã Nhân Hòa đã phải di dời khoảng 7.000 hộ dân ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Toàn xã chúng tôi có 22.000 hộ dân thì có đến trên 1/3 hộ dân có nhà bị ngập lụt, trong đó có khoảng vài trăm nhà ngập tới nóc. Ngay từ sáng sớm, chúng tôi đã chủ động huy động lực lượng, phương tiện, bắt đầu di dời người dân đến nơi an toàn. Đến khuya cùng ngày, chúng tôi đã sơ tán được khoảng 7.000 hộ", ông Lục nói.

Khuya 23.7, những hộ dân ở khu vực đồi núi cao cũng bị ngập, được chính quyền xã Nhân Hòa dùng thuyền máy để di dời ẢNH: PHẠM ĐỨC

Cũng theo ông Lục, khuya 23.7, nhiều nhà dân ở khu vực đồi núi cao hơn tiếp tục bị nước lũ tràn vào nhà, không thể bám trụ ở lại. Khi nhận được các cuộc gọi cầu cứu, chính quyền xã Nhân Hòa lại tiếp tục dùng thuyền máy, sơ tán thêm 30 hộ dân ở thôn Đỉnh Hợp.

Nhiều nhà dân ở xã Nhân Hòa ngập sâu trong nước lũ ẢNH: PHẠM ĐỨC

"Những hộ dân này ở khu vực cao hơn, cứ nghĩ nước lũ sẽ không thể tràn đến nên mọi người đều chủ quan. Dù đêm khuya, tứ phía bị nước lũ bao vây, chia cắt nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục công tác sơ tán, với quyết tâm bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Hiện tại, xã đã bị chia cắt, cô lập hoàn toàn nên bên ngoài không thể tiếp cận", ông Lục nói và cho biết toàn xã có 26 thôn thì tất cả đều bị ngập lụt.