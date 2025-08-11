Sạt lở nguy hiểm tại kè ven sông Tiền

Ngày 11.8, tin từ Sở NN-PMT Đồng Tháp cho biết sở đã phối hợp khắc phục tạm thời điểm sạt lở tại khu vực kè chống sạt lở thuộc xã Thường Phước, Đồng Tháp (trước đây là TT.Thường Thới Tiền, H.Hồng Ngự, Đồng Tháp).

Điểm sạt lở đã được gia cố tạm thời ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.8, một đoạn kè ven sông Tiền dài khoảng 40 m tiếp tục sạt lở, cách vị trí sạt lở đã báo cáo trước đó khoảng 40 m. Sự cố làm hư hỏng hoàn toàn thân kè, mái taluy; sụp lún vỉa hè dài 28 m, rộng 5 m; tạo hàm ếch khoét sâu vào mặt đường nhựa, bó vỉa và mặt đường tách ra khoảng 2 cm, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do lũ thượng nguồn đổ về với vận tốc lớn, kết hợp lưu lượng tàu ghe qua lại dày đặc gây sóng áp sát bờ, cộng với nền đất yếu khiến công trình mất ổn định.

Chính quyền địa phương đã giăng dây, cắm biển cảnh báo, cấm phương tiện qua lại khu vực nguy hiểm. Sở NN-MT yêu cầu UBND xã Thường Phước tiếp tục giăng dây, thắp đèn cảnh báo, phân luồng giao thông, nghiêm cấm phương tiện thủy và bộ lại gần; đồng thời lắp biển hạn chế tải trọng nhằm giảm tác động làm gia tăng sạt lở.

Trước đó, ngày 9.8, Sở NN-MT Đồng Tháp đã chủ trì, phối hợp với Viện Khoa học thủy lợi miền Nam, UBND xã Thường Phước và các đơn vị liên quan gia cố tạm thời bằng bao tải cát trên nền vải địa kỹ thuật. Chi cục Thủy lợi được giao theo dõi, báo cáo tiến độ hằng ngày.

Về lâu dài, Viện Khoa học thủy lợi miền Nam sẽ đẩy nhanh khảo sát, bổ sung đánh giá và đề xuất phương án khắc phục triệt để tình trạng sụp lún, sạt lở kè chống xói lở bờ sông Tiền tại khu vực này.