Hỗ trợ Nghệ An, Điện Biên, Sơn La 131 tỉ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ

Theo thông tin từ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với tỉnh Điện Biên ngày 3.8.2025, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã chỉ đạo Ban Vận động cứu trợ Trung ương thực hiện hỗ trợ kinh phí cho nhân dân tỉnh Nghệ An, Điện Biên, Sơn La khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Bản Suối Lư (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên) chìm trong bùn đất sau mưa lũ ẢNH: ĐÌNH HUY

Theo đó, Ban Vận động cứu trợ Trung ương - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ hỗ trợ tỉnh Nghệ An số tiền 65 tỉ đồng, tỉnh Điện Biên số tiền 20 tỉ đồng, tỉnh Sơn La số tiền 46 tỉ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ là 131 tỉ đồng.

Số tiền này sẽ hỗ trợ hộ gia đình có nhà bị đổ, sập hoàn toàn, nhà phải di dời khẩn cấp, mỗi căn 100 triệu đồng; nhà bị hư hỏng nặng, mỗi căn 30 triệu đồng.

Về phương thức triển khai, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Quốc phòng để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân tỉnh Điện Biên và Sơn La.

Với tỉnh Nghệ An, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ thông qua Bộ Công an để tổ chức lực lượng làm mới, sửa chữa nhà cho nhân dân.

Trước đó, mưa lũ trong các ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Nghệ An, Sơn La, Điện Biên.

Tại Điện Biên, 10 người chết, 7 người bị thương; cuốn trôi, vùi lấp, gây thiệt hại cho 323 nhà ở và nhiều tài sản của người dân. Nhiều tuyến đường bị sạt lở, chia cắt. Nhiều công trình trường học, thủy lợi, thủy điện, điện lực bị ảnh hưởng nghiêm trọng... Ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh khoảng 500 tỉ đồng.

Tại tỉnh Sơn La, các trận mưa lũ, sạt lở xảy ra ở 10 xã thuộc khu vực huyện Sông Mã và Sốp Cộp cũ, tỉnh Sơn La đã làm 6 người chết và mất tích; hơn 850 nhà bị sạt lở hoặc bị lũ cuốn trôi; hàng trăm ha lúa, hoa màu, hệ thống thông tin liên lạc, điện, nước, đường giao thông, cầu treo… bị thiệt hại.

Tại tỉnh Nghệ An, bão và hoàn lưu bão số 3 cuối tháng 7 đã làm sập, cuốn trôi hoặc vùi lấp 450 căn nhà. 5.426 ngôi nhà bị ngập sâu, tài sản bên trong hư hỏng, thất thoát; 1.601 ngôi nhà khác bị ảnh hưởng bởi sạt lở và nước lũ. Tổng thiệt hại ước tính lên tới hơn 3.700 tỉ đồng.