Điện Biên, Sơn La dốc toàn lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Trong ngày, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1662/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp kinh phí lần 2 cho các tỉnh Điện Biên, Nghệ An khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, Điện Biên được hỗ trợ 100 tỉ đồng, Nghệ An 200 tỉ đồng. Trước đó, ngày 2.8, Chính phủ hỗ đã trợ khẩn cấp 250 tỉ đồng cho 3 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Nghệ An.