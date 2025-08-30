Ảnh hưởng bão số 6, vùng núi Quảng Trị sạt lở nhiều nơi, lũ dâng

Chiều 30.8, thông tin từ Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng của bão số 6, nhiều khu vực miền núi trên địa bàn đã bị sạt lở đất đá, gây ách tắc giao thông, một số hộ dân phải di dời khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường vào bản Noòng (xã Thượng Trạch) bị sạt lở ẢNH: BÁ HOÀNG

Cụ thể, trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn đi qua xã Hướng Lập có 1 điểm sạt lở với khoảng 5 m3 đất đá và 1 điểm bị sạt, đứt tại ngầm tràn giữa thôn Sê Pu và Cù Bai.

Địa phương này cũng đã di dời 2 hộ dân với 7 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tuyến đường từ xã Hướng Phùng đi xã Lao Bảo bị sạt lở khoảng 40 m3 đất đá và đang bị ách tắc, các phương tiện giao thông không thể đi lại.

Bão số 6 đổ bộ Hà Tĩnh-Quảng Trị chiều tối nay, cảnh báo mưa rất lớn; thời tiết ngày Quốc khánh sẽ đẹp

Đất đá sạt lở tràn ra tuyến Hồ Chí Minh nhánh tây đoạn đi qua xã Hướng Lập ẢNH: BÁ HOÀNG

Tỉnh lộ 571 đoạn đi qua xã Bến Quan giáp với đường Hồ Chí Minh nhánh tây đã bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ đã cuốn trôi một đoạn đường. Tại xã Dân Hóa cũng xảy ra 2 điểm sạt lở khiến đất đá tràn ra QL12A đoạn đi qua bản Y Leng.

Toàn tỉnh Quảng Trị có 21 điểm bị ngập, cô lập, chia cắt do sạt lở đất và nước lũ dâng cao qua các cầu tràn. Hiện nay các điểm giao thông bị ngập sâu đã được lực lượng chức năng dựng rào chắn, tổ chức canh gác không cho người và phương tiện qua lại.

Nước lũ tràn qua các ngầm tràn tại xã Dân Hóa ẢNH: BÁ HOÀNG

Do mưa lớn, mực nước các sông dâng cao rất nhanh, nhất là thượng nguồn các sông. Ở sông Hiếu đo tại trạm Đầu Mầu là 23,56 m, vượt báo động 3 là 0,06 m; tại P.Đông Hà là 2,52 m, trên báo động 1 là 0,52 m.