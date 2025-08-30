Mưa lớn suốt đêm, cảnh báo lũ quét trên các sông tại Quảng Trị

Sáng nay 30.8, Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết đã gửi văn bản đến các đơn vị, địa phương cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Một cầu tràn ở xã Hướng Phùng bị ngập gây chia cắt ẢNH: BÁ HOÀNG

Cụ thể, sáng nay 30.8, áp thấp nhiệt đới cách khu vực phía bắc Quảng Trị khoảng 210 km và dự báo đến 16 giờ chiều nay có nguy cơ mạnh lên thành bão số 6. Do ảnh hưởng của áp thấp, từ tối qua 29.8, nhiều địa phương tại Quảng Trị đã xảy ra mưa vừa, mưa to đến mưa rất to và kéo dài đến sáng nay.

Rào chắn được dựng lên để hạn chế người dân đi lại tại các khu vực nguy hiểm ở miền núi Quảng Trị ẢNH: BÁ HOÀNG

Bão số 6 hướng vào đất liền, cảnh báo gây mưa lớn diện rộng

Đặc biệt, tại các xã miền núi, mưa tiếp tục kéo dài sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất ở các sườn dốc và sụt lún đất ở một số khu vực.

Lực lượng chức năng sơ tán người dân tại xã Hướng Lập ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại xã Bến Quan, mưa lớn đã khiến một cầu tràn đi vào các bản Lền, bản Mích... bị ngập gây chia cắt giao thông; cầu Nguồn rào (xã Hướng Phùng) cũng gặp tình trạng tương tự.

Một phương tiện thi công tại cầu Khe Ruôi bị lũ dâng ngập ẢNH: BÁ HOÀNG

Tại nơi thi công cầu Khe Ruôi (khối phố 2, xã Hướng Hiệp), nước lũ tràn về đã gây ngập một phương tiện thi công, đơn vị thi công đang khẩn trương xử lý để đưa phương tiện vào khu vực an toàn.

Hiện tại, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã cắt cử lực lượng đến các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, ngập lụt đặt biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông.