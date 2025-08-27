Nén nỗi đau mất cha, binh nhất Quảng Trị quyết ở lại đội hình diễu binh A80

Sáng 27.8, được sự ủy quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị do đại tá Trương Như Ý, Phó chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên và viếng thân phụ của binh nhất Phan Gia Huy (trú P.Đồng Hới, Quảng Trị).

Phan Gia Huy là chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324. Anh hiện đang tham gia luyện tập phục vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 tại Quảng trường Ba Đình, thủ đô Hà Nội.

Đại tá Trương Như Ý đến viếng thân phụ của binh nhất Phan Gia Huy ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, sáng 26.8, sau buổi tập luyện tại Làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), binh nhất Phan Gia Huy (thuộc đội hình diễu binh A80, Quân khu 4) bất ngờ nhận tin dữ về người cha ở quê nhà Quảng Trị qua đời sau thời gian dài lâm bệnh.

Nỗi đau mất cha ập đến trong lúc Huy đang cùng đồng đội bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho lễ kỷ niệm. Theo quy định, Ban tổ chức diễu binh đã cử cán bộ cùng Huy về quê chịu tang. Nhưng sau nhiều giờ suy nghĩ, chàng binh nhất quyết định ở lại, gác nỗi đau riêng để hoàn thành nhiệm vụ.

Binh nhất Phan Gia Huy tranh thủ thời gian tự luyện tập ẢNH: THANH LỘC

Khi được hỏi lý do, Huy nghẹn ngào: “Nếu em trở về lúc này, đội hình sẽ khuyết đi một vị trí, ảnh hưởng đến cả tập thể. Đây là nhiệm vụ đặc biệt mà đất nước giao phó. Em tin ở nơi suối vàng, bố sẽ hiểu và tha thứ cho quyết định này”.

Đồng đội nể phục, gia đình tự hào

Quyết định ấy của binh nhất Huy ban đầu đã khiến gia đình, bà con họ hàng bàng hoàng, nhưng rồi tất cả đều đồng tình, động viên Huy giữ vững tinh thần. Mẹ Huy không có nghề nghiệp ổn định, bố em đau ốm nhiều năm, Huy là con trai duy nhất trong gia đình.

Vượt lên hoàn cảnh riêng, Huy trở thành niềm tự hào của cả dòng họ và là tấm gương sáng cho đồng đội.

Binh nhất Phan Gia Huy tham gia luyện tập trong đội hình ẢNH: THANH LỘC

Đại tá Trương Như Ý, người dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, viếng và chia sẻ cùng gia đình, nhấn mạnh rằng sự kiên cường của Huy là minh chứng sinh động cho truyền thống cách mạng, cho tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của người lính Cụ Hồ.

Trong mắt đồng đội và chỉ huy đơn vị, Huy là chiến sĩ mẫu mực, nay càng đáng phục hơn. Thiếu tá Trần Văn Dinh, Phó chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1 (Sư đoàn 324) cho biết: “Thời gian luyện tập, Huy luôn nỗ lực gấp đôi, tranh thủ cả giờ nghỉ để rèn luyện. Trong sinh hoạt, em giản dị, khiêm nhường nhưng luôn gương mẫu, hết lòng vì tập thể”.

Ngay khi hay tin, Sư đoàn 324 đã cử đoàn cán bộ về phúng viếng, hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư trưởng Sư đoàn 324, chia sẻ: “Hành động của binh nhất Phan Gia Huy tiếp nối truyền thống của đơn vị. Trước đây, trong dịch Covid-19, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng đã phải gác lại tang lễ người thân để ở lại cùng đơn vị làm nhiệm vụ. Đó là sự hy sinh thầm lặng, thể hiện lý tưởng cao đẹp của người lính”.

Ban chỉ huy Tiểu đoàn A80 và Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Quân khu 4 động viên Huy (giữa) ẢNH: THANH LỘC

Nén nỗi đau riêng để hòa vào trách nhiệm chung, đó không chỉ là sự lựa chọn cá nhân của một chiến sĩ trẻ quê Quảng Trị, mà còn là biểu tượng của sức mạnh, của lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc.

Hình ảnh binh nhất Phan Gia Huy trên Quảng trường Ba Đình sắp tới sẽ không chỉ là một bước đi trong đội hình diễu binh, mà còn là bước đi khắc ghi dấu ấn của tinh thần kiên cường, sự hy sinh thầm lặng mà mỗi người lính mang trong tim.