Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
25/08/2025 12:09 GMT+7

Khi bão số 5 áp sát đất liền, một số ngư dân ở Quảng Trị đã liều lĩnh rời âu thuyền, đưa tàu neo đậu dọc sông Nhật Lệ. Lực lượng biên phòng Nhật Lệ đã khẩn trương vận động ngư dân quay trở lại vị trí trú bão.

Sáng nay (25.8), khi bão số 5 đang tiến gần đất liền, lực lượng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện một số tàu cá nhỏ, dài dưới 15m đã rời khỏi âu thuyền Cừa Phú (P.Đồng Hới) để di chuyển ra dọc sông Nhật Lệ neo đậu. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bão đổ bộ.

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 1.

Nhiều tàu bè liều lĩnh di chuyển ra khỏi âu thuyền về neo đậu dọc sông Nhật Lệ

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngay sau khi nhận tin báo từ lực lượng chốt chặn tại hiện trường, trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, trực tiếp dẫn lực lượng di chuyển dọc bờ sông Nhật Lệ, sử dụng loa công suất lớn vận động ngư dân quay trở lại nơi trú ẩn an toàn.

Từ 9 đến 11 giờ ngày 25.8, tổ công tác đã thuyết phục thành công gần 15 tàu quay về neo đậu tại âu thuyền. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai để đảm bảo toàn bộ tàu thuyền đều ở trong khu vực trú bão an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền.

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 2.

Các tàu cá sẽ gặp nguy hiểm khi rời âu thuyền trước bão

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trung tá Thành nhấn mạnh, việc ngư dân tự ý di chuyển tàu ra khỏi âu thuyền vào thời điểm nước sông dâng cao, mưa bão lớn là hết sức nguy hiểm. “Chúng tôi đã tuyên truyền từ nhiều ngày trước, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từ năm 2017 đến nay, không được chủ quan. Việc cố tình neo đậu ngoài sông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con”, trung tá Thành nói.

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng vận động ngư dân điều khiển tàu trở lại âu thuyền

ẢNH: THANH LỘC

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 4.

Trung tá Phan Quang Thành (Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ) trực tiếp vận động ngư dân

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở ngư dân, đồng thời kiên quyết yêu cầu tất cả phương tiện tuân thủ phương án phòng chống thiên tai. Dù nhiều chủ tàu muốn đưa tàu vào bờ sông để tiện quản lý hoặc bảo vệ tài sản, nhưng lực lượng chức năng khẳng định chỉ có neo đậu tập trung trong âu thuyền mới bảo đảm an toàn.

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ: Hàng quán đóng cửa

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 5.

Lực lượng biên phòng đến tận nhà dân vận động ngư dân ra di chuyển tàu tại trở lại âu thuyền

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 6.

Ngư dân đã lần lượt trở lại điều khiển tàu đến nơi an toàn

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại- Ảnh 7.

Trong gần 2 giờ đồng hồ, có 15 tàu đã được trở lại âu thuyền

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc ngăn chặn kịp thời những trường hợp liều lĩnh này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng biên phòng, đồng thời là lời nhắc nhở đối với ngư dân không được lơ là, chủ quan trước bão lớn.

Mưa lớn, sóng biển dâng cao ở biển Nhật Lệ Hàng quán đóng cửa


Tin liên quan

Bão số 5: Nghệ An đang có gió giật kèm mưa lớn

Bão số 5: Nghệ An đang có gió giật kèm mưa lớn

Từ sáng sớm nay 25.8, tại Vinh và Cửa Lò (Nghệ An), gió bão bắt đầu nổi lên, cường độ gió mỗi lúc một tăng. Gió kèm mưa lớn dội xuống từng đợt.

Bão số 5: Ven biển phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to, gió giật cấp 9

Quảng Trị hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó bão số 5

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 bão kajiki Âu thuyền tàu cá Quảng Trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận