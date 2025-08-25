Bão số 5: Tàu rời âu thuyền trước bão, biên phòng Quảng Trị vận động quay lại

Sáng nay (25.8), khi bão số 5 đang tiến gần đất liền, lực lượng Đồn biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện một số tàu cá nhỏ, dài dưới 15m đã rời khỏi âu thuyền Cừa Phú (P.Đồng Hới) để di chuyển ra dọc sông Nhật Lệ neo đậu. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro khi bão đổ bộ.

Nhiều tàu bè liều lĩnh di chuyển ra khỏi âu thuyền về neo đậu dọc sông Nhật Lệ ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngay sau khi nhận tin báo từ lực lượng chốt chặn tại hiện trường, trung tá Phan Quang Thành, Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ, trực tiếp dẫn lực lượng di chuyển dọc bờ sông Nhật Lệ, sử dụng loa công suất lớn vận động ngư dân quay trở lại nơi trú ẩn an toàn.

Từ 9 đến 11 giờ ngày 25.8, tổ công tác đã thuyết phục thành công gần 15 tàu quay về neo đậu tại âu thuyền. Công tác tuyên truyền, vận động tiếp tục được triển khai để đảm bảo toàn bộ tàu thuyền đều ở trong khu vực trú bão an toàn trước khi bão số 5 vào đất liền.

Các tàu cá sẽ gặp nguy hiểm khi rời âu thuyền trước bão ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trung tá Thành nhấn mạnh, việc ngư dân tự ý di chuyển tàu ra khỏi âu thuyền vào thời điểm nước sông dâng cao, mưa bão lớn là hết sức nguy hiểm. “Chúng tôi đã tuyên truyền từ nhiều ngày trước, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất từ năm 2017 đến nay, không được chủ quan. Việc cố tình neo đậu ngoài sông sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của bà con”, trung tá Thành nói.

Lực lượng biên phòng vận động ngư dân điều khiển tàu trở lại âu thuyền ẢNH: THANH LỘC

Trung tá Phan Quang Thành (Đồn trưởng Đồn biên phòng Nhật Lệ) trực tiếp vận động ngư dân ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận, Bộ đội biên phòng Quảng Trị đã huy động tối đa lực lượng để kiểm tra, nhắc nhở ngư dân, đồng thời kiên quyết yêu cầu tất cả phương tiện tuân thủ phương án phòng chống thiên tai. Dù nhiều chủ tàu muốn đưa tàu vào bờ sông để tiện quản lý hoặc bảo vệ tài sản, nhưng lực lượng chức năng khẳng định chỉ có neo đậu tập trung trong âu thuyền mới bảo đảm an toàn.

Lực lượng biên phòng đến tận nhà dân vận động ngư dân ra di chuyển tàu tại trở lại âu thuyền ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Ngư dân đã lần lượt trở lại điều khiển tàu đến nơi an toàn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong gần 2 giờ đồng hồ, có 15 tàu đã được trở lại âu thuyền ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Việc ngăn chặn kịp thời những trường hợp liều lĩnh này cho thấy sự chủ động, quyết liệt của lực lượng biên phòng, đồng thời là lời nhắc nhở đối với ngư dân không được lơ là, chủ quan trước bão lớn.

