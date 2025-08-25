Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Bão số 5: Ven biển phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to, gió giật cấp 9

Minh Hải
Minh Hải
25/08/2025 09:53 GMT+7

Ở khu vực phía nam tỉnh Thanh Hóa gió đã mạnh lên cấp 8, giật cấp 9 và có mưa. Hàng ngàn người dân sống ở khu vực sát mép bờ biển đã được sơ tán đến nơi đảm bảo an toàn.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại P.Nghi Sơn (Thanh Hóa) lúc hơn 9 giờ ngày 25.8, địa bàn này đang có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 và có mưa lớn.

Bão số 5: Khu vực phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to - Ảnh 1.

Khu vực biển phía nam tỉnh Thanh Hóa đang có sóng lớn, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9

ẢNH: MINH HẢI

P.Nghi Sơn ở phía nam tỉnh Thanh Hóa, giáp với tỉnh Nghệ An. Địa bàn này có hàng trăm nhà dân thuộc các tổ dân phố Bắc Sơn, Thanh Sơn, Trung Sơn và Nam Sơn (khu vực cửa biển Biện Sơn) giáp với bờ biển, nên chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn.

Bão số 5: Khu vực phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to - Ảnh 2.

P.Nghi Sơn (Thanh Hóa) có hàng trăm hộ dân sống sát mép bờ biển

ẢNH: MINH HẢI

Ông Nguyễn Ngọc Thương, cán bộ UBND P.Nghi Sơn, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự P.Nghi Sơn, cho biết theo dự báo, thời điểm bão đổ bộ vào đất liền trùng với thời điểm thủy triều lên nên nước biển có thể dâng cao, và sóng lớn.

Bão số 5: Khu vực phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to - Ảnh 3.

Lực lượng của Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) thường xuyên đến nhà dân nhắc nhở công tác phòng, chống bão

ẢNH: MINH HẢI

P.Nghi Sơn có 790 phương tiện tàu cá, tất cả đều đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Hiện chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người thuộc các lực lượng như cán bộ địa phương, công an, bộ đội, dân quân... để tập trung phòng, chống bão.

Tin liên quan

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đi ra khỏi nhà từ 7 giờ ngày 25.8 cho đến khi bão số 5 tan nếu không có việc cần thiết.

Khám phá thêm chủ đề

Ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn Sơ tán bờ biển Gió mạnh chống bão Bão số 5
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận