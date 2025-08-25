Bão số 5: Ven biển phía nam Thanh Hóa đang mưa rất to, gió giật cấp 9

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên tại P.Nghi Sơn (Thanh Hóa) lúc hơn 9 giờ ngày 25.8, địa bàn này đang có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 và có mưa lớn.

Khu vực biển phía nam tỉnh Thanh Hóa đang có sóng lớn, gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 ẢNH: MINH HẢI

P.Nghi Sơn ở phía nam tỉnh Thanh Hóa, giáp với tỉnh Nghệ An. Địa bàn này có hàng trăm nhà dân thuộc các tổ dân phố Bắc Sơn, Thanh Sơn, Trung Sơn và Nam Sơn (khu vực cửa biển Biện Sơn) giáp với bờ biển, nên chính quyền địa phương đã tổ chức sơ tán hàng ngàn người dân đến nơi an toàn.

P.Nghi Sơn (Thanh Hóa) có hàng trăm hộ dân sống sát mép bờ biển ẢNH: MINH HẢI

Ông Nguyễn Ngọc Thương, cán bộ UBND P.Nghi Sơn, thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự P.Nghi Sơn, cho biết theo dự báo, thời điểm bão đổ bộ vào đất liền trùng với thời điểm thủy triều lên nên nước biển có thể dâng cao, và sóng lớn.

Lực lượng của Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa) thường xuyên đến nhà dân nhắc nhở công tác phòng, chống bão ẢNH: MINH HẢI

P.Nghi Sơn có 790 phương tiện tàu cá, tất cả đều đã vào nơi tránh trú bão an toàn. Hiện chính quyền địa phương đã huy động hơn 500 người thuộc các lực lượng như cán bộ địa phương, công an, bộ đội, dân quân... để tập trung phòng, chống bão.