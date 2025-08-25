Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay

Minh Hải
Minh Hải
25/08/2025 08:32 GMT+7

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đi ra khỏi nhà từ 7 giờ ngày 25.8 cho đến khi bão số 5 tan nếu không có việc cần thiết.

Ảnh hưởng của bão số 5, sáng 25.8, hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, khu vực ven biển gió đang mạnh dần lên.

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay- Ảnh 1.

Sáng 25.8, khu vực ven biển Thanh Hóa có mưa và gió đang mạnh dần

ẢNH: MINH HẢI

Từ đêm 24.8, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã đưa ra cảnh báo về mức độ nguy hiểm của bão số 5, đồng thời đề nghị người dân tuân thủ các quy định, yêu cầu của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản.

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân không đi ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay 25.8 cho đến khi bão tan (trừ trường hợp bắt buộc phải sơ tán hoặc có công việc cần thiết khác); không đi qua ngầm tràn khi đang có nước chảy qua; gia cố nhà cửa, chặt tỉa cành cây, đảm bảo an toàn trước khi bão đến; dự trữ lương thực, nước uống, thuốc men, sẵn sàng ứng phó với bão.

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 5 tại xã Tiên Trang

ẢNH: PHONG SẮC

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có công điện khẩn yêu cầu chính quyền các xã, phường khu vực ven biển, gồm các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn, Ngọc Sơn, Tân Dân, Hải Lĩnh, Tĩnh Gia, Hải Bình, Nghi Sơn và các xã Quảng Ninh, Quảng Bình, xã Tiên Trang tổ chức sơ tán người dân trong phạm vi 200 m tính từ mép nước biển vào đất liền. Hoàn thành sơ tán xong trước 8 giờ ngày 25.8.

Bão số 5: Thanh Hóa khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 7 giờ sáng nay- Ảnh 3.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao độ hỗ trợ người dân bảo vệ tài sản

ẢNH: MINH HẢI

Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND P.Nghi Sơn, cho biết công tác sơ tán dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã được địa phương triển khai đối với hơn 500 nhân khẩu ở khu vực ven biển.

Theo ông Ngọc, sáng 25.8, trên địa bàn đang có mưa, gió nhẹ và chính quyền địa phương đã huy động 100% lực lượng túc trực để ứng phó với bão.

Người dân và các lực lượng chức năng đang tổ chức chằng chống, gia cố nhà cửa, công trình, biển hiệu, biển quảng cáo; cắt tỉa cành cây; hạ thấp các loại cần cẩu, máy cẩu, giàn giáo tại các công trường xây dựng trước khi bão đổ bộ vào đất liền.

Tàu thuyền nối đuôi nhau đi tránh bão Kajiki

Tàu thuyền nối đuôi nhau đi tránh bão Kajiki

Chiều 24.8, khi thủy triều lên, hàng trăm chiếc tàu thuyền, bè mảng của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa nhổ neo, nối đuôi nhau đến nơi tránh trú để đảm bảo an toàn trước khi bão Kajiki đổ bộ vào đất liền.

