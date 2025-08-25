Bão số 5 giật cấp 17, 'sức phá hoại cực kỳ lớn'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 6 giờ ngày 25.8, tâm bão số 5 ở vị trí vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc và 107,4 độ kinh đông, cách Nghệ An khoảng 185 km về phía đông đông nam, cách Hà Tĩnh khoảng 165 km về phía đông, cách bắc Quảng Trị khoảng 160 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 14, giật cấp 17 và đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 15 - 20 km/giờ.

Dự báo hôm nay 25.8, bão số 5 đi vào các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị ẢNH: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở cường độ cấp 14, giật cấp 17, bão số 5 là cơn bão cực kỳ nguy hiểm, sức phá hoại cực kỳ lớn.

Bão gây ra sóng biển cực kỳ mạnh, có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn, sẽ xảy ra thảm họa nếu không phòng tránh.

Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng sớm hôm nay, ở trạm Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đo được gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Cô Tô (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Bãi Cháy (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Trong hôm nay, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3 - 5 m, biển động mạnh.

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ) gió mạnh cấp 7 - 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12 - 14, giật cấp 17. Sóng biển cao 5 - 7 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 8 - 10 m, biển động dữ dội.

Dự báo đường đi của bão số 5 ẢNH: HỆ THỐNG GIÁM SÁT THÊN TAI VIỆT NAM

Vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm các đặc khu Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 9; riêng phía nam khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, biển động rất mạnh.

Từ sáng 25.8, đất liền từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 8 - 11, giật cấp 12 - 14. Riêng khu vực nam Thanh Hóa - Hà Tĩnh gió mạnh cấp 12 - 14, giật cấp 15 - 16; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10.

Bão số 5 gây mưa lớn đến 700 mm

Bão số 5 đang gây ra mưa lớn ở các tỉnh miền Trung ẢNH: VRAIN

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ hôm nay 25.8 đến ngày 26.8, bão số 5 gây ra mưa lớn diện rộng ở trung du và đồng bằng Bắc bộ, tỉnh Lào Cai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Huế.

Dự báo lượng mưa phổ biến 100 - 150 mm, có nơi trên 250 mm; riêng khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi trên 700 mm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ ngày 25 - 26.8, thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to và giông. Ngày 25.8, TP.Đà Nẵng có mưa, mưa vừa và giông. Khu vực TP.HCM có mưa, mưa rào và giông, tập trung vào chiều và tối.

Trong mưa giông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.