Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội 2 ngày tới

Chiều 24.8, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 nhưng khu vực thủ đô Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng khi có gió mạnh và mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 24.8, tâm bão số 5 còn cách Nghệ An khoảng 520 km, cách Hà Tĩnh khoảng 500 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 430 km về phía đông.



Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13, sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội trong ngày 25 - 26.8 ẢNH: NCHMF

So với sáng nay, bão số 5 tiếp tục mạnh lên 1 cấp. Bão số 5 đang ở cường độ cấp 13, tương đương sức gió 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng ngày 25.8, khu vực Hà Nội sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6. Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu xa trước bão, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác từ chiều 24.8.

Dự báo từ ngày 25 - 26.8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo lượng mưa khu vực phía bắc và trung tâm TP.Hà Nội phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía tây và phía nam TP.Hà Nội có lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cũng cảnh báo, trong cơn giông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, đợt mưa lớn ảnh hưởng của bão số 5 trong những ngày tới có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông.