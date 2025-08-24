Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội 2 ngày tới

Phan Hậu
Phan Hậu
24/08/2025 14:56 GMT+7

Dù ở cách rất xa cơn bão số 5 (bão Kakiji) nhưng Hà Nội sẽ có mưa lớn trong ngày 25 - 26.8, nguy cơ ngập úng nhiều tuyến phố.

Chiều 24.8, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cảnh báo, dù không nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5 nhưng khu vực thủ đô Hà Nội vẫn chịu ảnh hưởng khi có gió mạnh và mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 13 giờ hôm nay 24.8, tâm bão số 5 còn cách Nghệ An khoảng 520 km, cách Hà Tĩnh khoảng 500 km về phía đông đông nam, cách bắc Quảng Trị khoảng 430 km về phía đông.

Bão số 5 sẽ 'trút' mưa lớn xuống Hà Nội- Ảnh 1.

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13, sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội trong ngày 25 - 26.8

ẢNH: NCHMF

So với sáng nay, bão số 5 tiếp tục mạnh lên 1 cấp. Bão số 5 đang ở cường độ cấp 13, tương đương sức gió 134 - 149 km/giờ, giật cấp 16. Hiện nay, bão đang di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Cũng theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ sáng ngày 25.8, khu vực Hà Nội sẽ có gió mạnh dần lên cấp 4 - 5, giật cấp 6.  Ngoài ra, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp hoàn lưu xa trước bão, Hà Nội có mưa rào và giông rải rác từ chiều 24.8.

Dự báo từ ngày 25 - 26.8, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo lượng mưa khu vực phía bắc và trung tâm TP.Hà Nội phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực phía tây và phía nam TP.Hà Nội có lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ cũng cảnh báo, trong cơn giông có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, đợt mưa lớn ảnh hưởng của bão số 5 trong những ngày tới có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, khu đô thị và những vùng trũng thấp, ách tắc giao thông.

Tin liên quan

Bão số 5 mạnh lên cấp 13, 7 tỉnh đã cấm biển

Bão số 5 mạnh lên cấp 13, 7 tỉnh đã cấm biển

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13 và dự báo còn tiếp tục mạnh thêm. Trong ngày 23.8, Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 18 triệu tin nhắn hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão số 5 và cảnh báo mưa lũ cho người dân ven biển từ Quảng Ninh đến Gia Lai.

Khám phá thêm chủ đề

Bão số 5 mưa lớn hà nội bão kajiki
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận