Sáng 24.8.2025, bầu trời Hà Nội rộn ràng khi biên đội máy bay thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện các màn bay biểu diễn, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Xem tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn ngoạn mục trên bầu trời Hà Nội

Dẫn đầu là 10 máy bay họ Mi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, bay qua quảng trường Ba Đình và khu vực tượng đài Lenin. Ngay sau đó, 10 trực thăng bay đội hình 1-3-3-3, di chuyển qua hồ Tây và hoàn thành phần biểu diễn trước sự theo dõi của hàng trăm người dân.