Xem tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn ngoạn mục trên bầu trời Hà Nội
Xem tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn ngoạn mục trên bầu trời Hà Nội

Đình Huy
Đình Huy
24/08/2025 14:00 GMT+7

Sáng 24.8, các biên đội máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đã bay huấn luyện qua quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho Quốc khánh 2.9.

Sáng 24.8.2025, bầu trời Hà Nội rộn ràng khi biên đội máy bay thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân thực hiện các màn bay biểu diễn, chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Dẫn đầu là 10 máy bay họ Mi cất cánh từ sân bay Hòa Lạc, bay qua quảng trường Ba Đình và khu vực tượng đài Lenin. Ngay sau đó, 10 trực thăng bay đội hình 1-3-3-3, di chuyển qua hồ Tây và hoàn thành phần biểu diễn trước sự theo dõi của hàng trăm người dân.

10 chiếc trực thăng bay đội hình 1 - 3 - 3 - 3 qua quảng trường Ba Đình nhìn từ tòa nhà Pan Pacific

ẢNH: TUẤN MINH

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Du khách nước ngoài nói gì về không khí đại lễ 2.9 của Việt Nam?

Ngày Quốc khánh 2.9 không chỉ là dịp để người dân Việt Nam cùng nhau tưởng nhớ lịch sử và tự hào về truyền thống dân tộc, mà còn là cơ hội để du khách quốc tế cảm nhận trọn vẹn không khí rộn ràng, thiêng liêng của một đất nước hạnh phúc và rạng rỡ.

hà nội diễu binh Quốc khánh 2.9 Tiêm kích Su-30MK2 cách mạng tháng tám
