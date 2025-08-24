Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội

Mai Thanh Hải - Ngô Trần Hải An
24/08/2025 12:34 GMT+7

Trực thăng quân sự lần đầu tiên treo cờ bay vào trung tâm thủ đô Hà Nội, thực hiện hợp luyện với các máy bay phản lực, vận tải, huấn luyện... chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 1.

Trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 thuộc Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) bay trong đội hình, tiếp cận gần nhất với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Sáng nay, các máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hợp luyện trên bầu trời Hà Nội. Nổi bật nhất là đội hình 10 chiếc trực thăng quân sự Mi-8, Mi-17, Mi-171 bay treo cờ ngang qua Quảng trường Ba Đình và một số khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 2.

Đội hình trực thăng bay dọc sông Hồng

ẢNH: HẢI AN

Xem tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn ngoạn mục trên bầu trời Hà Nội

Một số hình ảnh chụp từ trực thăng quân sự bay diễu binh

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 3.

Quảng trường Ba Đình dưới cánh bay

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 4.

Cầu Nhật Tân

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 5.

Phố phường Hà Nội

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 6.

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 7.

Đường Thanh Niên và hồ Tây, hồ Trúc Bạch

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 8.

Sân vận động Mỹ Đình

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 9.

Hồ Tây và đường Thanh Niên

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 10.

Bảo tàng Hồ Chí Minh

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 11.

Đường Yên Phụ ven hồ Tây

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 12.

Đường phố Hà Nội và các tòa nhà mới xây dựng ở khu vực vành đai

ẢNH: HẢI AN

Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội- Ảnh 13.

Đội hình trực thăng treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc

ẢNH: HẢI AN

Tin liên quan

Chuyện ít biết về không quân Việt Nam bay diễu binh

Chuyện ít biết về không quân Việt Nam bay diễu binh

Ngày 2.9.1956, lần đầu tiên 5 chiếc máy bay của không quân Việt Nam bay biểu diễn chào mừng lễ mít tinh kỷ niệm 11 năm ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam).

Không quân vận tải của Bộ Quốc phòng diễu binh sau 40 năm

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9

Khám phá thêm chủ đề

trực thăng Ba đình Không quân quân sự sư đoàn không quân Trung đoàn Không quân Bộ Quốc phòng 80 năm Quốc khánh 2.9 Hà Nội
