Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội

Trực thăng Mi-17 số hiệu 7844 thuộc Trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) bay trong đội hình, tiếp cận gần nhất với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Sáng nay, các máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hợp luyện trên bầu trời Hà Nội. Nổi bật nhất là đội hình 10 chiếc trực thăng quân sự Mi-8, Mi-17, Mi-171 bay treo cờ ngang qua Quảng trường Ba Đình và một số khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.

Đội hình trực thăng bay dọc sông Hồng ẢNH: HẢI AN

Xem tiêm kích Su-30MK2 nhào lộn ngoạn mục trên bầu trời Hà Nội

Một số hình ảnh chụp từ trực thăng quân sự bay diễu binh

Quảng trường Ba Đình dưới cánh bay ẢNH: HẢI AN

Cầu Nhật Tân ẢNH: HẢI AN

Phố phường Hà Nội ẢNH: HẢI AN

Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam ẢNH: HẢI AN

Đường Thanh Niên và hồ Tây, hồ Trúc Bạch ẢNH: HẢI AN

Sân vận động Mỹ Đình ẢNH: HẢI AN

Hồ Tây và đường Thanh Niên ẢNH: HẢI AN

Bảo tàng Hồ Chí Minh ẢNH: HẢI AN

Đường Yên Phụ ven hồ Tây ẢNH: HẢI AN

Đường phố Hà Nội và các tòa nhà mới xây dựng ở khu vực vành đai ẢNH: HẢI AN