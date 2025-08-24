Trực thăng quân sự treo cờ bay hợp luyện diễu binh vào trung tâm Hà Nội

Trực thăng quân sự lần đầu tiên treo cờ bay vào trung tâm thủ đô Hà Nội, thực hiện hợp luyện với các máy bay phản lực, vận tải, huấn luyện... chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2.9.
Sáng nay, các máy bay của Quân chủng Phòng không - Không quân đã hợp luyện trên bầu trời Hà Nội. Nổi bật nhất là đội hình 10 chiếc trực thăng quân sự Mi-8, Mi-17, Mi-171 bay treo cờ ngang qua Quảng trường Ba Đình và một số khu vực trung tâm thủ đô Hà Nội.
