Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9

Đội hình trực thăng bay diễu binh, dự kiến là 10 chiếc ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Những ngày này, tại sân bay Hòa Lạc (căn cứ của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) và vùng trời lân cận, hàng chục trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập ngày đêm, chuẩn bị cho việc hợp luyện và chính thức bay diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Các kỹ sư, thợ máy không quân luôn túc trực, đảm bảo hoạt động tốt nhất cho máy bay ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Các máy bay trực thăng quân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Mi-171, Mi-8, Mi-17... thuộc biên chế các trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371), 917 (Sư đoàn không quân 370), 930 (Sư đoàn không quân 372) đã tập trung tại sân bay Hòa Lạc, làm nhiệm vụ từ nhiều tháng nay.

Tổ bay Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn không quân trực thăng 916 (Sư đoàn không quân 371) bàn phương án tiếp cận cứu trợ các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại biên giới miền tây Nghệ An, tháng 8.2025 ẢNH: MAI THANH HẢI

Đặc biệt, trong thời gian luyện tập, khi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Bắc, các trực thăng quân sự của Trung đoàn không quân trực thăng 916 (Sư đoàn không quân 371) đã nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, chở hàng cứu trợ tiếp ứng đồng bào bị cô lập ở các địa bàn bị ảnh hưởng mưa lũ tại biên giới miền tây Nghệ An và vùng núi Sơn La, Điện Biên...

Một số hình ảnh không quân trực thăng luyện tập cho nhiệm vụ bay diễu binh 2.9.2025

Trực thăng bay trinh sát khí tượng ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đội hình bay diễu binh nhìn từ buồng lái ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn không quân trực thăng 916 ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đội hình bay qua đài chỉ huy sân bay Hòa Lạc ẢNH: MAI THANH HẢI

10 trực thăng quân sự bay theo đội hình ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Cất cánh từ sân bay Hòa Lạc ẢNH: MAI THANH HẢI

Bay trên khu vực Đồng Mô ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Trực thăng 7845 ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Tốp 3 chiếc ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Đội hình bay theo cự ly, tốc độ quy định ẢNH: NGUYỄN QUỲNH ANH

Bộ đội Quân khu 4 bốc hàng lên máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 để cứu trợ đồng bào miền tây Nghệ An bị cô lập do mưa lũ ẢNH: MAI THANH HẢI