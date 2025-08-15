Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9

Mai Thanh Hải - Ngô Trần Hải An
15/08/2025 06:00 GMT+7

Máy bay trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập cho nhiệm vụ bay diễu binh trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025)

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 1.

Đội hình trực thăng bay diễu binh, dự kiến là 10 chiếc

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Những ngày này, tại sân bay Hòa Lạc (căn cứ của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) và vùng trời lân cận, hàng chục trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập ngày đêm, chuẩn bị cho việc hợp luyện và chính thức bay diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 2.

Các kỹ sư, thợ máy không quân luôn túc trực, đảm bảo hoạt động tốt nhất cho máy bay

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Các máy bay trực thăng quân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Mi-171, Mi-8, Mi-17... thuộc biên chế các trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371), 917 (Sư đoàn không quân 370), 930 (Sư đoàn không quân 372) đã tập trung tại sân bay Hòa Lạc, làm nhiệm vụ từ nhiều tháng nay.

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 3.

Tổ bay Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn không quân trực thăng 916 (Sư đoàn không quân 371) bàn phương án tiếp cận cứu trợ các khu vực bị cô lập do mưa lũ tại biên giới miền tây Nghệ An, tháng 8.2025

ẢNH: MAI THANH HẢI

Đặc biệt, trong thời gian luyện tập, khi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Bắc, các trực thăng quân sự của Trung đoàn không quân trực thăng 916 (Sư đoàn không quân 371) đã nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, chở hàng cứu trợ tiếp ứng đồng bào bị cô lập ở các địa bàn bị ảnh hưởng mưa lũ tại biên giới miền tây Nghệ An và vùng núi Sơn La, Điện Biên...   

Một số hình ảnh không quân trực thăng luyện tập cho nhiệm vụ bay diễu binh 2.9.2025

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 4.

Trực thăng bay trinh sát khí tượng

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 5.

Đội hình bay diễu binh nhìn từ buồng lái

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 6.

Mi-171 số hiệu SAR-03 của Trung đoàn không quân trực thăng 916

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 7.

Đội hình bay qua đài chỉ huy sân bay Hòa Lạc

ẢNH: MAI THANH HẢI

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 8.

10 trực thăng quân sự bay theo đội hình

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 9.

Cất cánh từ sân bay Hòa Lạc

ẢNH: MAI THANH HẢI

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 10.

Bay trên khu vực Đồng Mô

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 11.

Trực thăng 7845

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 12.

Tốp 3 chiếc

ẢNH: NGÔ TRẦN HẢI AN

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 13.

Đội hình bay theo cự ly, tốc độ quy định

ẢNH: NGUYỄN QUỲNH ANH

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 14.

Bộ đội Quân khu 4 bốc hàng lên máy bay trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-03 để cứu trợ đồng bào miền tây Nghệ An bị cô lập do mưa lũ

ẢNH: MAI THANH HẢI

Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9- Ảnh 15.

Bộ đội Trung đoàn không quân 916 thả hàng cứu trợ từ máy bay trực thăng quân sự

ẢNH: MAI THANH HẢI

Khám phá thêm chủ đề

máy bay diễu binh diễu binh 2.9 Trực thăng quân sự Bộ Quốc phòng sư đoàn không quân Không quân trực thăng quân sự không quân trực thăng Máy bay trực thăng diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9 bộ đội
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
