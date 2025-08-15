Không quân trực thăng dốc sức luyện tập bay diễu binh 2.9

Những ngày này, tại sân bay Hòa Lạc (căn cứ của Trung đoàn không quân trực thăng 916, Sư đoàn không quân 371, Quân chủng Phòng không - Không quân) và vùng trời lân cận, hàng chục trực thăng quân sự của Quân chủng Phòng không - Không quân đang luyện tập ngày đêm, chuẩn bị cho việc hợp luyện và chính thức bay diễu binh chào mừng ngày Quốc khánh 2.9.
Các máy bay trực thăng quân sự tham gia nhiệm vụ, gồm Mi-171, Mi-8, Mi-17... thuộc biên chế các trung đoàn không quân 916 (Sư đoàn không quân 371), 917 (Sư đoàn không quân 370), 930 (Sư đoàn không quân 372) đã tập trung tại sân bay Hòa Lạc, làm nhiệm vụ từ nhiều tháng nay.
Đặc biệt, trong thời gian luyện tập, khi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng ở miền Trung và Tây Bắc, các trực thăng quân sự của Trung đoàn không quân trực thăng 916 (Sư đoàn không quân 371) đã nhận lệnh của Bộ Quốc phòng, chở hàng cứu trợ tiếp ứng đồng bào bị cô lập ở các địa bàn bị ảnh hưởng mưa lũ tại biên giới miền tây Nghệ An và vùng núi Sơn La, Điện Biên...
