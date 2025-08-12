Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bộ Quốc phòng hoan nghênh Úc cử quân nhân sang học tiếng Việt

Đình Huy
Đình Huy
12/08/2025 13:00 GMT+7

Sáng 12.8, tại Bộ Quốc phòng, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với ông Hugh Jeffrey, Phó tổng thư ký Quốc phòng Úc, về Đối thoại chính sách quốc phòng giữa Việt Nam và Úc lần thứ 8.

Tại cuộc hội đàm, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam và Úc lần thứ 7 (tháng 3.2024) đến nay, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc đã được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Bộ Quốc phòng hoan nghênh Úc cử quân nhân sang học tiếng Việt- Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón ông Hugh Jeffrey tại trụ sở Bộ Quốc phòng

ẢNH: NT

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Úc trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN, bao gồm việc tổ chức Đối thoại quốc phòng cấp cao Úc - ASEAN lần đầu tiên (tháng 5.2025). 

Đồng thời, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Úc trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Cạnh đó, mong muốn Bộ Quốc phòng Úc xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu; hoan nghênh Úc tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Bộ Quốc phòng hoan nghênh Úc cử quân nhân sang học tiếng Việt- Ảnh 2.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại buổi đối thoại

ẢNH: N.M

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không".

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông, xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Tại đối thoại, ông Hugh Jeffrey khẳng định, quan hệ quốc phòng là trụ cột chính trong phát triển quan hệ giữa hai nước. Ông mong muốn tìm hiểu thêm các hình thức và lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua các thách thức chung.

Bộ Quốc phòng hoan nghênh Úc cử quân nhân sang học tiếng Việt- Ảnh 3.

Ông Hugh Jeffrey tại buổi đối thoại

ẢNH: N.M

Phó tổng thư ký Quốc phòng Úc cũng thống nhất với đánh giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh về vấn đề Biển Đông, đề nghị các nước cần duy trì việc tôn trọng chủ quyền mỗi nước, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung.

Kết thúc đối thoại, hai bên đã ký kế hoạch hợp tác 3 năm 2025 - 2027.

Tin liên quan

Diễu binh trên biển luyện tập giai đoạn 2, sẵn sàng cho Quốc khánh 2.9

Diễu binh trên biển luyện tập giai đoạn 2, sẵn sàng cho Quốc khánh 2.9

Thông tin từ Quân chủng Hải quân cho biết, lực lượng diễu binh trên biển đang tích cực luyện tập giai đoạn 2, tập trung vào các nội dung như: chào cờ tàu, động tác chào trong diễu binh, hợp hình, nghi lễ diễu binh tàu trên biển...

Khám phá thêm chủ đề

Bộ Quốc phòng Tiếng việt quân nhân Việt Nam úc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận