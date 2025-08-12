Bộ Quốc phòng hoan nghênh Úc cử quân nhân sang học tiếng Việt

Tại cuộc hội đàm, thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ Đối thoại chính sách Quốc phòng Việt Nam và Úc lần thứ 7 (tháng 3.2024) đến nay, hợp tác quốc phòng Việt Nam và Úc đã được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nổi bật trên các lĩnh vực như: trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh...

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đón ông Hugh Jeffrey tại trụ sở Bộ Quốc phòng ẢNH: NT

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện ASEAN - Úc và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Úc trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN, bao gồm việc tổ chức Đối thoại quốc phòng cấp cao Úc - ASEAN lần đầu tiên (tháng 5.2025).

Đồng thời, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Úc trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Cạnh đó, mong muốn Bộ Quốc phòng Úc xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu; hoan nghênh Úc tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và khóa học quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tại buổi đối thoại ẢNH: N.M

Tại đối thoại, hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì chính sách quốc phòng "bốn không".

Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển; tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông, xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Tại đối thoại, ông Hugh Jeffrey khẳng định, quan hệ quốc phòng là trụ cột chính trong phát triển quan hệ giữa hai nước. Ông mong muốn tìm hiểu thêm các hình thức và lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua các thách thức chung.

Ông Hugh Jeffrey tại buổi đối thoại ẢNH: N.M

Phó tổng thư ký Quốc phòng Úc cũng thống nhất với đánh giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh về vấn đề Biển Đông, đề nghị các nước cần duy trì việc tôn trọng chủ quyền mỗi nước, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung.

Kết thúc đối thoại, hai bên đã ký kế hoạch hợp tác 3 năm 2025 - 2027.