Thời sự

Người dân đổ về các tuyến phố trung tâm, giao thông Hà Nội ùn tắc

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/08/2025 11:56 GMT+7

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ùn tắc từ sớm dù chưa đến giờ lực lượng chức năng cấm đường để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở các tuyến phố trung tâm.

Theo kế hoạch, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho chương trình tổng hợp luyện diễu binh lần 2, Công an TP.Hà Nội sẽ tổ chức phân luồng giao thông trên toàn địa bàn thành phố từ 12 giờ 30 ngày 24.8 đến 2 giờ ngày 25.8, sớm hơn 4 giờ 30 phút so với thông báo trước đó.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn dù chưa đến giờ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện- Ảnh 1.

Người dân đổ về các tuyến phố trung tâm từ sớm, tìm vị trí đẹp xem buổi hợp luyện lần 2

ẢNH: TÔ THỊ HƯƠNG

Tuy nhiên, từ hơn 10 giờ ngày 24.8, rất đông người dân và du khách đã có mặt quanh khu vực quảng trường Ba Đình và dọc các cung đường có đoàn diễu binh đi qua.

Do mật độ phương tiện đổ dồn về trung tâm thành phố tăng đột biến đã khiến nhiều tuyến đường như Thụy Khuê, Quán Thánh, Thanh Niên... xảy ra ùn tắc, giao thông hỗn loạn.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn dù chưa đến giờ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện- Ảnh 2.

Đường Thanh Niên hướng vào đường Hùng Vương ùn tắc kéo dài

ẢNH: ĐÌNH HUY

Chị Tô Thị Hương (32 tuổi, trú tại Hà Nội) cho biết, sau khi vui chơi ở khu vực hồ Hoàn Kiếm (P.Hoàn Kiếm), chị bắt xe ôm công nghệ để di chuyển về nhà người thân ở đường Thụy Khuê.

"Quãng đường dài khoảng 2,5 km nhưng tôi mất hơn 30 phút để di chuyển. Nhiều đoạn ùn tắc nghiêm trọng nên người và xe chỉ có thể nhích từng chút một", chị Hương cho hay.

Giao thông Hà Nội hỗn loạn dù chưa đến giờ cấm đường phục vụ tổng hợp luyện- Ảnh 3.

Phương tiện nhích từng mét trên đường Thụy Khuê vào trưa ngày 24.8

ẢNH: TÔ THỊ HƯƠNG

Dự kiến vào 20 giờ tối nay (24.8), chương trình tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình và nhiều tuyến phố trung tâm.

Buổi tổng hợp luyện sẽ có khoảng 40.000 người tham gia, bao gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng. 

Ngoài ra, tham dự buổi tổng hợp luyện có khối quân đội các nước như Nga, Lào, Campuchia...

Từ 12 giờ 30 cùng ngày, Công an TP.Hà Nội sẽ cấm triệt để tất cả các phương tiện ở các tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và Yên Phụ.

Cạnh đó, lực lượng chức năng sẽ cấm gián đoạn từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24.8 và cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16 giờ 30 ngày 24.8 đến 2 giờ ngày 25.8 tại 40 tuyến đường.

Cụ thể gồm: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, dốc La Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Hà Nội tăng tần suất tàu điện phục vụ ngày tổng hợp luyện lần 2

Hà Nội tăng tần suất tàu điện phục vụ ngày tổng hợp luyện lần 2

Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong ngày 24.8, ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, 2 tuyến tàu điện ở Hà Nội sẽ tăng tần suất vận hành và chạy đến 24 giờ cùng ngày.

