Thời sự

Hà Nội tăng tần suất tàu điện phục vụ ngày tổng hợp luyện lần 2

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
24/08/2025 07:37 GMT+7

Để đáp ứng nhu cầu của người dân trong ngày 24.8, ngày diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2 ở quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, 2 tuyến tàu điện ở Hà Nội sẽ tăng tần suất vận hành và chạy đến 24 giờ cùng ngày.

Ngày 24.8, Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao trong ngày diễn ra tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, đơn vị này sẽ tăng cường tần suất vận hành 2 tuyến đường sắt đô thị (tàu điện) trong hôm nay.

Hà Nội tăng tần suất tàu điện phục vụ ngày tổng hợp luyện lần 2- Ảnh 1.

Hà Nội tăng tần suất chạy tàu điện để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong ngày 24.8

ẢNH: PHẠM CÔNG

Theo đó, thời gian hoạt động 2 tuyến tàu điện sẽ bắt đầu từ 5 giờ 30 và kéo dài đến 24 giờ ngày 24.8.

Trong đó, tuyến tàu điện Cát Linh - Hà Đông thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút 30 giây/chuyến trong khoảng thời gian từ 10 - 24 giờ. Các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Tàu điện Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) thực hiện giãn cách chạy tàu 6 phút/chuyến từ 10 - 24 giờ. Các khung giờ còn lại giãn cách 10 phút.

Trước đó, trong ngày đầu tổng hợp luyện lần đầu (21.8), 2 tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - ga Hà Nội (đoạn trên cao) đã vận hành tổng cộng 518 lượt tàu, vận chuyển an toàn trên 140.000 lượt hành khách.

Trong đó, tuyến Cát Linh - Hà Đông phục vụ hơn 110.000 lượt; tuyến Nhổn - ga Hà Nội phục vụ hơn 30.000 lượt.

Theo kế hoạch vào tối 24.8, tại quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm sẽ diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh lần 2.

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho chương trình, Công an TP.Hà Nội đã tổ chức phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh trên toàn địa bàn thành phố từ 12 giờ 30 ngày 24.8 đến 2 giờ ngày 25.8, sớm hơn 4 giờ 30 phút so với thông báo trước đó.

Trong đó, cấm triệt để tất cả các phương tiện ở các tuyến đường: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và Yên Phụ.

Miễn tiền vé xe buýt, tàu điện cho người dân trong dịp Quốc khánh 2.9

Miễn tiền vé xe buýt, tàu điện cho người dân trong dịp Quốc khánh 2.9

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2.9, từ ngày 30.8 đến hết ngày 2.9, nhân dân và du khách sẽ được đi xe buýt, tàu điện miễn phí tại Hà Nội.

