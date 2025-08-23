Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường cấm phục vụ tổng hợp luyện lần 2

Trần Cường
Trần Cường
23/08/2025 13:03 GMT+7

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông cho buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2, Công an Hà Nội đã quyết định cấm đường sớm hơn 4 giờ 30 phút so với thông báo trước đó.

Theo Công an Hà Nội, ngày 24.8 sẽ diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80). Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho chương trình, Công an Hà Nội đã thay đổi giờ cấm đường, tuyến đường cấm.

Công an Hà Nội thay đổi giờ, tuyến đường cấm phục vụ tổng hợp luyện lần 2- Ảnh 1.

Công an Hà Nội thay đổi giờ và tuyến đường cấm trong tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2

ẢNH: ĐÌNH HUY

Công an Hà Nội cho hay, thời gian tổ chức phân luồng giao thông phục vụ tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 trên toàn địa bàn thành phố từ 12 giờ 30 ngày 24.8 đến 2 giờ ngày 25.8, sớm hơn 4 giờ 30 phút so với thông báo trước đó.

Các tuyến đường cấm triệt để tất cả các phương tiện

Gồm các tuyến: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc và Yên Phụ.

Các tuyến đường cấm gián đoạn theo khung giờ

Gồm các tuyến: Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền), Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng). Cấm gián đoạn từ 12 giờ 30 đến 16 giờ 30 ngày 24.8 và cấm toàn bộ trong suốt thời gian từ 16 giờ 30 ngày 24.8 đến 2 giờ ngày 25.8.

Các tuyến đường tạm cấm theo loại phương tiện

Các tuyến đường phía bên trong đường Vành đai 1: tạm cấm đối với các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên, xe thực hiện công vụ, xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố).

Các tuyến đường trong khu vực từ đường Vành đai I đến đường Vành đai 2: tạm cấm đối với các ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên.

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3, hạn chế lưu thông đối với các ô tô kinh doanh vận tải hành khách dưới 16 chỗ, xe ô tô cá nhân, xe mô tô.

Các tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2, hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: QL32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, QL21A, đường Hồ Chí Minh, QL6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, tỉnh lộ 419, tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, QL18): hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết, khắc phục sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm A80).

