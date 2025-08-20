Điều chỉnh thời gian cấm đường khi tổng hợp luyện ở Quảng trường Ba Đình

Theo đó, thời gian cấm và hạn chế phương tiện ở 54 tuyến phố để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần đầu ở Quảng trường Ba Đình sẽ bắt đầu từ 11 giờ 30 ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8 (sớm hơn 5,5 tiếng so với thông báo cấm đường ban hành ngày 13.8).

54 tuyến đường phố ở Hà Nội sẽ cấm triệt để phương tiện để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần đầu ở Quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

54 tuyến đường phố ở Hà Nội sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) vào khung thời gian trên gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Dự kiến tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 chiến sĩ, đội hình gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành. Trong 3 ngày 18 - 20.8, các đơn vị đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội để phục vụ buổi tổng duyệt.

Rà soát địa điểm làm nơi đỗ xe cho nhân dân

Để phục vụ Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, UBND TP.Hà Nội vừa yêu cầu Sở VH-TT chỉ đạo Bảo tàng Hà Nội bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đưa, đón đại biểu xã, phường.

Giao Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội bố trí toàn bộ mặt bằng khuôn viên Hoàng thành Thăng Long, gồm sân vận động Cột Cờ và số 28 Điện Biên Phủ, làm nơi tập kết phương tiện đại biểu khu vực khán đài A.

Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô được giao bố trí toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để tập kết phương tiện đại biểu khán đài A. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong bố trí nhân lực, toàn bộ sân đỗ xe trong khuôn viên để phục vụ nhân dân tham dự lễ kỷ niệm.

UBND các xã, phường cũng được giao rà soát trụ sở cơ quan, khu công cộng (cơ sở giáo dục, trụ sở công sở...) làm nơi tập kết phương tiện của nhân dân, đồng thời bố trí lực lượng phối hợp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các điểm đỗ xe.