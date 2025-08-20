Cấm đường những tuyến phố nào khi tổng duyệt diễu binh ở Quảng trường Ba Đình tối 21.8?

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian cấm đường để phục vụ buổi tổng duyệt lần đầu ở Quảng trường Ba Đình sẽ bắt đầu từ 17 giờ ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8.

54 tuyến đường phố ở Hà Nội sẽ cấm triệt để phương tiện để phục vụ buổi tổng duyệt lần đầu ở Quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐÌNH HUY

Lực lượng chức năng sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) ở 54 tuyến đường, phố, gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Dự kiến tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 chiến sĩ, đội hình gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành.

Trước đó, ngày 18.8, tại Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80), để làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng hợp luyện ngày 21.8 và buổi sơ duyệt, tổng duyệt, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài.

Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP.Hà Nội.

Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần bảo đảm sân bãi, đường băng, vạch kẻ đường duyệt, đánh dấu vị trí các khối. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lắp đặt đài lửa, vận hành thử…

Trong 3 ngày 18.8 - 20.8, các đơn vị đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội để phục vụ buổi tổng duyệt.