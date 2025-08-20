Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cấm đường những tuyến phố nào khi tổng duyệt diễu binh ở Quảng trường Ba Đình tối 21.8?

Nguyễn Trường - Đình Huy
20/08/2025 10:32 GMT+7

Tối 21.8, Hà Nội sẽ cấm đường 54 tuyến phố để phục vụ buổi tổng hợp luyện lần đầu của lực lượng vũ trang ở Quảng trường Ba Đình.

Theo Công an TP.Hà Nội, thời gian cấm đường để phục vụ buổi tổng duyệt lần đầu ở Quảng trường Ba Đình sẽ bắt đầu từ 17 giờ ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8. 

Cấm đường những tuyến phố nào khi tổng duyệt lần đầu ở Quảng trường Ba Đình? - Ảnh 1.

54 tuyến đường phố ở Hà Nội sẽ cấm triệt để phương tiện để phục vụ buổi tổng duyệt lần đầu ở Quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lực lượng chức năng sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) ở 54 tuyến đường, phố, gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Dự kiến tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 chiến sĩ, đội hình gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành.

Trước đó, ngày 18.8, tại Hội nghị giao ban Tiểu ban diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80), để làm tốt công tác chuẩn bị cho tổng hợp luyện ngày 21.8 và buổi sơ duyệt, tổng duyệt, thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã chỉ đạo các đơn vị tổ chức kiểm tra tốt tình trạng kỹ thuật xe pháo, khí tài.

Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng kiểm soát quân sự Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội, lực lượng dẫn đường, chỉ dẫn giao thông Công an TP.Hà Nội.

Bộ tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần bảo đảm sân bãi, đường băng, vạch kẻ đường duyệt, đánh dấu vị trí các khối. Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lắp đặt đài lửa, vận hành thử…

Trong 3 ngày 18.8 - 20.8, các đơn vị đã tổ chức cơ động khối xe pháo quân sự về Hà Nội để phục vụ buổi tổng duyệt.

Tin liên quan

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Đêm 18.8, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Mỹ Đức, Hà Nội), đoàn xe tăng, xe thiết giáp và khí tài quân sự bắt đầu cơ động về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Khám phá thêm chủ đề

Cấm đường tổng hợp luyện A80 Quảng trường ba đình hà nội phục vụ diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận