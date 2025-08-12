Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ diễu binh Quốc khánh 2.9

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm thủ đô. Từ 7 giờ 45, chương trình diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Sự kiện sẽ khép lại vào khoảng 10 giờ cùng ngày với màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu.
Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 12.8, tại xung quanh Quảng trường Ba Đình, nhiều tốp công nhân đang miệt mài thi công các hạng mục trọng điểm, trong đó có hệ thống khán đài với sức chứa tới 30.000 chỗ ngồi, phục vụ đại biểu, khách mời và người dân xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9
ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG
Hệ thống giàn giáo chịu lực được lắp dựng thành kết cấu 5 tầng, tạo nền vững chãi cho toàn bộ khán đài
