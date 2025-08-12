Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ diễu binh Quốc khánh 2.9

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
12/08/2025 14:57 GMT+7

Khán đài 30.000 chỗ ngồi tại Quảng trường Ba Đình (P.Ba Đình, Hà Nội) đang được hoàn thiện để chào đón lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm thủ đô. Từ 7 giờ 45, chương trình diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu, tái hiện khí thế hào hùng của dân tộc. Sự kiện sẽ khép lại vào khoảng 10 giờ cùng ngày với màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng, kết hợp âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng sân khấu.

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 1.
Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 2.
Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 3.

Theo ghi nhận của Thanh Niên ngày 12.8, tại xung quanh Quảng trường Ba Đình, nhiều tốp công nhân đang miệt mài thi công các hạng mục trọng điểm, trong đó có hệ thống khán đài với sức chứa tới 30.000 chỗ ngồi, phục vụ đại biểu, khách mời và người dân xem lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 4.

Khán đài có kết cấu bằng thép, được bố trí dọc theo hè đường Độc Lập, hướng về phía Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và chia thành 4 khu vực chính

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 5.

Bao quanh khu vực là hàng rào banner nhằm cách ly công trường với các tuyến giao thông

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 6.
Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 7.

Hệ thống giàn giáo chịu lực được lắp dựng thành kết cấu 5 tầng, tạo nền vững chãi cho toàn bộ khán đài

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 8.

Thiếu nữ có mặt tại Quảng trường Ba Đình chụp ảnh lưu niệm trong sáng 12.8

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Hình hài khán đài 30.000 chỗ ở Quảng trường Ba Đình phục vụ Quốc khánh 2.9 - Ảnh 11.

Khu khán đài đang được hoàn thiện, nằm trên trục đường Độc Lập, gần nút giao với phố Chu Văn An - Điện Biên Phủ

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

 

Xem thêm bình luận