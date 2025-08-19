Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Trong đêm 18.8, có 3 đoàn xe quân sự cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, P.Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, P.Ba Đình, Hà Nội). Lúc 23 giờ, đoàn xe thứ nhất đi qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình