Thời sự

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Tuấn Minh - Đậu Tiến Đạt
19/08/2025 09:07 GMT+7

Đêm 18.8, sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (xã Mỹ Đức, Hà Nội), đoàn xe tăng, xe thiết giáp và khí tài quân sự bắt đầu cơ động về trung tâm Hà Nội, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện trước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 1.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 2.

Trong đêm 18.8, có 3 đoàn xe quân sự cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, P.Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, P.Ba Đình, Hà Nội). Lúc 23 giờ, đoàn xe thứ nhất đi qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 3.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 4.

Các đoàn xe di chuyển theo tuyến: đường Hồ Chí Minh - QL21A - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 5.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 6.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 7.

Khoảng 23 giờ 30, khối xe bánh xích, tăng thiết giáp thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp đi qua đê Âu Cơ, tiến về đường Nghi Tàm trong trời mưa 

ẢNH: TUẤN MINH

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng được bố trí làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình đoàn xe di chuyển về nơi tập kết

ẢNH: TUẤN MINH

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 9.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 10.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 11.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 12.

Đoàn xe đi qua khu vực cầu vượt Nghi Tàm - Yên Phụ, hướng về phố Cửa Bắc

ẢNH: TUẤN MINH

Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 13.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 14.
Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm - Ảnh 15.

Các khối xe di chuyển qua phố Phan Đình Phùng. Đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 19.8, các xe chuyên chở đã quay trở lại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4

ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT



