Dàn khí tài tham gia nhiệm vụ A80 tập kết về trung tâm Hà Nội trong đêm

Trong đêm 18.8, có 3 đoàn xe quân sự cơ động từ vị trí đóng quân về Trường đua F1 (cạnh sân vận động quốc gia Mỹ Đình, P.Từ Liêm, Hà Nội) và Sở Chỉ huy (đường Nguyễn Tri Phương, P.Ba Đình, Hà Nội). Lúc 23 giờ, đoàn xe thứ nhất đi qua khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Các đoàn xe di chuyển theo tuyến: đường Hồ Chí Minh - QL21A - đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu - Phạm Văn Đồng - Hoàng Minh Thảo - Võ Chí Công - Âu Cơ - Nghi Tàm - Cửa Bắc - Nguyễn Tri Phương
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
Khoảng 23 giờ 30, khối xe bánh xích, tăng thiết giáp thuộc Binh chủng Tăng thiết giáp đi qua đê Âu Cơ, tiến về đường Nghi Tàm trong trời mưa
ẢNH: TUẤN MINH
Đoàn xe đi qua khu vực cầu vượt Nghi Tàm - Yên Phụ, hướng về phố Cửa Bắc
ẢNH: TUẤN MINH
Các khối xe di chuyển qua phố Phan Đình Phùng. Đến khoảng gần 1 giờ sáng ngày 19.8, các xe chuyên chở đã quay trở lại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4
ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT
