Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường để tổng hợp luyện diễu binh?

Theo đó, từ 11 giờ 30 ngày 21.8 đến 3 giờ ngày 22.8, Công an TP.Hà Nội sẽ cấm và hạn chế phương tiện ở 54 tuyến phố (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm).

Hà Nội sẽ cấm phương tiện lưu thông trên 54 tuyến đường từ 11 giờ 30 ngày 20.8 đến 3 giờ ngày 21.8 ẢNH: ĐÌNH HUY

Về phương án phân luồng, ô tô trong diện tạm cấm từ QL5, cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khi đi cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thì di chuyển qua cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Xe từ phía đông (Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh,...) đi phía bắc, tây, tây bắc (Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang...) đi theo tuyến: cầu Phù Đổng - cầu Thanh Trì - Vành đai 3 trên cao - cầu Thăng Long - Võ Văn Kiệt... Hoặc đi từ QL5 - Nguyễn Đức Thuận - đường dẫn cầu Thanh Trì - cầu Phù Đổng - cao tốc Hà Nội - Bắc Giang - cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đi tỉnh Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang... và ngược lại.

Xe từ các tỉnh phía bắc (Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ...) đi phía nam (Ninh Bình, Thanh Hóa...) đi theo tuyến: QL2 - Võ Văn Kiệt - cầu Thăng Long - Vành đai 3 trên cao - nút giao Đỗ Mười - cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Đối với xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 10 tấn trở lên đi trên tuyến đường Vành đai 3 trên cao hạn chế xuống các vị trí nút giao trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển và tuân thủ sự điều hành của lực lượng chức năng.

Công an TP.Hà Nội yêu cầu tài xế không dừng, đỗ phương tiện trên các tuyến đường tổ chức cấm và tạm cấm các phương tiện lưu thông.

Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra vào 20 giờ ngày 21.8 và 24.8 tại quảng trường Ba Đình. Dự kiến tham gia tổng hợp luyện có hơn 16.000 chiến sĩ, đội hình gồm 17 khối đứng, 58 khối diễu binh, diễu hành.

54 tuyến phố cấm triệt để phương tiện

Để phục vụ buổi buổi tổng hợp luyện, 54 đường phố ở Hà Nội sẽ cấm các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) vào khung thời gian trên gồm: Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Thanh Niên, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Điện Biên Phủ.

Bà Huyện Thanh Quan, Chùa Một Cột, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao.

Nghi Tàm, Yên Phụ, Cửa Bắc, Đội Cấn, Dốc La - Pho, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền); Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư.

Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường Ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình (P.Ba Đình) và một số tuyến phố trung tâm thủ đô.

Dự kiến sau buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang diễn ra vào 20 giờ ngày 21.8 và 24.8, buổi sơ duyệt cấp nhà nước sẽ diễn ra vào 20 giờ ngày 27.8. Buổi tổng duyệt cấp nhà nước diễn ra vào 6 giờ 30 ngày 30.8.