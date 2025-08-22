Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an Hà Nội thông tin vụ quái xế 'thông chốt', tông thẳng vào CSCĐ

Trần Cường
Trần Cường
22/08/2025 08:41 GMT+7

Theo Công an Hà Nội, cán bộ cảnh sát cơ động CSCĐ bị 'quái xế' tông tối 21.8 gây chấn thương sọ não, gãy tay trái và xương mũi, xương hàm.

Sáng 22.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra để xử lý nghiêm người lao xe vào cán bộ CSCĐ đang làm nhiệm vụ bảo vệ buổi tổng hợp luyện A80.

Trước đó, khoảng 20 giờ 10 ngày 21.8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, trú xã Phúc Thịnh, Hà Nội) lái xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) di chuyển với tốc độ cao trên đường Nghi Tàm hướng về Âu Cơ.

‘Thông chốt’ A80 tông cán bộ CSCĐ chấn thương sọ não, gãy xương mũi - Ảnh 1.

Nguyễn Bá Hoài Nam lái xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân "thông chốt", tông thẳng vào đại úy Lê Đình Công

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

‎Thời điểm này, các lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (A80).

Phát hiện hành vi gây nguy hiểm cho đội hình diễu binh, diễu hành và quần chúng nhân dân, tổ công tác của Công an Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt bảo vệ khu vực trước số nhà 336A Nghi Tàm đã ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, 2 nam thanh niên không chấp hành mà tiếp tục lao xe đâm thẳng vào đại úy Lê Đình Công, cán bộ Phòng CSCĐ Công an Hà Nội, khiến đại úy Công và 2 thanh niên cùng ngã ra đường. Tổ công tác đã bắt giữ 2 đối tượng, sau đó đưa đại úy Công cùng 2 thanh niên vào bệnh viện cấp cứu.

Bước đầu các bác sĩ xác định đại úy Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Theo Công an Hà Nội, hành vi của 2 nam thanh niên rất manh động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cán bộ công an đang làm nhiệm vụ. Vụ việc diễn ra trong thời điểm nhân dân cả nước đang hướng về kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Giám đốc Công an Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương điều tra, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các hành vi xâm phạm đến an ninh, an toàn lễ kỷ niệm A80.

Khám phá thêm chủ đề

thông chốt đi vào đường cấm tông CSCĐ trọng thương Công an Hà Nội
