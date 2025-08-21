Đi xe bus, bắt tàu điện từ sớm để kịp xem tổng hợp luyện diễu binh

Từ 18 giờ chiều 21.8, tại khu vực ngã tư Kim Mã - Liễu Giai, hàng trăm người dân đã có mặt chọn chỗ để chiêm ngưỡng, cổ vũ đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, dù lực lượng công an khuyến cáo phải "rất muộn thì đoàn mới đi qua tuyến này".

Đông đảo người dân chờ đón đoàn diễu binh, diễu hành tại ngã tư Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Từ Quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Tuy nhiên, do nhiều người đã thấm mệt sau quãng đường đi bộ dài, cũng có người cho rằng "trên phố đã kín chỗ" nên họ chọn ngồi vòng ngoài để theo dõi.

Cho rằng trên phố đã kín chỗ, nhiều người chọn ngồi ở tuyến đường các khối sẽ di chuyển qua sau khi qua lễ đài ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chị Nguyễn Hồng Nhung (27 tuổi, trú xã Liên Minh, Hà Nội) vừa vượt quãng đường gần 30 km ra đến nơi, cho hay ngày thường chị chỉ đi khoảng 45 phút bằng xe máy, nhưng hôm nay do đọc được khuyến cáo cấm đường, chị bắt xe buýt ra ga Nhổn rồi lên tàu điện, sau đó tiếp tục bắt Grab ra khu vực ngã tư Kim Mã - Liễu Giai để xem tổng hợp luyện.

Chị Nhung cho hay, đây là lần đầu trong đời chị được trải nghiệm một sự kiện trọng đại quy mô lớn thế này nên rất hào hứng, xin nghỉ làm từ sớm để có thể hòa mình vào không khí yêu nước cùng mọi người.

Không khí sôi động tại ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học ẢNH: PHAN HẬU

Chia sẻ với phóng viên Thanh Niên, bạn Nguyễn Lâm Anh, sinh viên Học viện Giáo dục, cho biết để có được chỗ ngồi xem tổng hợp luyện đẹp nhất ở ngã tư Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn, nhóm bạn đã thay nhau xếp hàng từ 14 giờ chiều.

Đây là ngã tư sẽ xem được nhiều khối đi qua để về Công viên Thống Nhất và Nhà hát lớn Hà Nội.

Các bạn trẻ tạo dáng chụp hình trong lúc chờ đợi đoàn diễu binh, diễu hành ẢNH: PHAN HẬU

Cả Hà Nội chìm trong sắc đỏ. Khắp nơi, cờ đỏ sao vàng tung bay, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ khoác trên mình màu áo Tổ quốc, tay giơ cao quốc kỳ trong niềm tự hào dân tộc.

Đúng 20 giờ, buổi tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra.

Đây là buổi tổng hợp luyện có quy mô tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, ngay sau tổng hợp luyện này sẽ là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 2.9 tại quảng trường Ba Đình.