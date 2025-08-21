Các khối diễu binh tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ tổng hợp luyện

Sau cơn mưa chiều nặng hạt, thời tiết tại khu vực quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên trở nên mát mẻ.

Dù dự báo có mưa, nhưng khắp các ngả đường quanh quảng trường Ba Đình, không khí hào hùng cùng niềm tự hào dân tộc đã dâng đầy.

Khối hồng kỳ tập luyện trước giờ tổng hợp luyện ẢNH: THANH NIÊN

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành đi trên các tuyến phố tiến về quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ của nhân dân hai bên đường rất đẹp.

Trên phố Nguyễn Tri Phương, khối xe bánh xích, xe tăng T90, T54B, T55, T62 xếp hàng dài. Khối này sẽ di chuyển từ phố Nguyễn Tri Phương qua Cửa Bắc, Quán Thánh và rẽ vào Hùng Vương.

Sau khi đi qua lễ đài, các xe tăng, bánh xích về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Khối xe bánh xích, bánh lốp tiến về gần Quảng trường Ba Đình ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Còn tuyến xe bánh lốp sau khi đi qua lễ đài sẽ đi đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1; đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1.

Xuất phát từ trường đua F1, khối xe bánh lốp chở UAV, tên lửa, pháo binh di chuyển qua đường Lê Đức Thọ tiến về gần quảng trường Ba Đình.

Khối xe bánh lốp chở UAV, tên lửa, pháo binh tiến về gần quảng trường Ba Đình ẢNH: ĐINH HUY

Từ Quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Cùng tiến vào quảng trường Ba Đình là khối khí tài của lực lượng Công an nhân dân. Các đoàn xe di chuyển trong sự chào đón của người dân, tạo thêm khí thế trang nghiêm, hoành tráng trước giờ tổng hợp luyện.

Khối khí tài của lực lượng Công an nhân dân ẢNH: ĐÌNH HUY

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra từ 20 giờ tối nay có quy mô tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, ngay sau tổng hợp luyện này sẽ là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 2.9 tại quảng trường Ba Đình.