Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Các khối diễu binh tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ tổng hợp luyện

Thanh Niên
Thanh Niên
21/08/2025 19:09 GMT+7

Từng đoàn các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình (Hà Nội), chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện diễn ra vào 20 giờ tối nay 21.8.

Sau cơn mưa chiều nặng hạt, thời tiết tại khu vực quảng trường Ba Đình - nơi diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên trở nên mát mẻ. 

Dù dự báo có mưa, nhưng khắp các ngả đường quanh quảng trường Ba Đình, không khí hào hùng cùng niềm tự hào dân tộc đã dâng đầy.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 1.

Khối hồng kỳ tập luyện trước giờ tổng hợp luyện

ẢNH: THANH NIÊN

Hình ảnh các khối diễu binh, diễu hành đi trên các tuyến phố tiến về quảng trường Ba Đình trong tiếng reo hò cổ vũ của nhân dân hai bên đường rất đẹp.

Trên phố Nguyễn Tri Phương, khối xe bánh xích, xe tăng T90, T54B, T55, T62 xếp hàng dài. Khối này sẽ di chuyển từ phố Nguyễn Tri Phương qua Cửa Bắc, Quán Thánh và rẽ vào Hùng Vương.

Sau khi đi qua lễ đài, các xe tăng, bánh xích về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 6.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 7.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 8.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 9.

Khối xe bánh xích, bánh lốp tiến về gần Quảng trường Ba Đình

ẢNH: TRUNG NGUYÊN

Còn tuyến xe bánh lốp sau khi đi qua lễ đài sẽ đi đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1; đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1.

Xuất phát từ trường đua F1, khối xe bánh lốp chở UAV, tên lửa, pháo binh di chuyển  qua đường Lê Đức Thọ tiến về gần quảng trường Ba Đình.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 10.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 11.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 12.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 13.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 14.

Khối xe bánh lốp chở UAV, tên lửa, pháo binh tiến về gần quảng trường Ba Đình

ẢNH: ĐINH HUY

Từ Quảng trường Ba Đình: Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, người dân kiên nhẫn chờ đợi

Cùng tiến vào quảng trường Ba Đình là khối khí tài của lực lượng Công an nhân dân. Các đoàn xe di chuyển trong sự chào đón của người dân, tạo thêm khí thế trang nghiêm, hoành tráng trước giờ tổng hợp luyện.

Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 15.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 16.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 17.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 18.
Các khối diễu binh, diễu hành tiến về quảng trường Ba Đình, sẵn sàng trước giờ hợp luyện - Ảnh 19.

Khối khí tài của lực lượng Công an nhân dân

ẢNH: ĐÌNH HUY

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 diễn ra từ 20 giờ tối nay có quy mô tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, ngay sau tổng hợp luyện này sẽ là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt cấp nhà nước chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 2.9 tại quảng trường Ba Đình.

Tin liên quan

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh

Người dân đã có mặt từ rất sớm trên vỉa hè các tuyến đường, tuyến phố chào đón, reo hò, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay.

Khám phá thêm chủ đề

diễu binh A80 tổng hợp luyện 80 năm Quốc khánh 2.9
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận