Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh

Dù 20 giờ mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhưng từ trưa, người dân đã ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, các các đường phố khác, lựa chỗ đẹp chờ đón, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh.

Lúc 16 giờ, trời đổ mưa, song không ảnh hưởng đến sự háo hức của người dân. Nhiều người che ô, mặc áo mưa chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân ngồi xếp hàng ở quảng trường Ba Đình chờ đợi được nhìn thấy đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ẢNH: PHAN TUYẾN

Hàng nghìn người đã có mặt tại ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng ẢNH: ĐÌNH HUY

Video ghi nhận tại ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng

Khối xe tăng thiết giáp xếp hàng tại đường Nguyễn Tri Phương trước giờ tổng hợp luyện ẢNH: ĐÌNH HUY

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Các khối diễu binh, diễu hành tập luyện bên trong quảng trường Ba Đình ẢNH: TUẤN MINH

Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp, khối Tác chiến điện tử ẢNH: ĐÌNH HUY

Khối nữ Quân y ẢNH: ĐÌNH HUY

Các chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân chào đón lực lượng tham gia tổng duyệt tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG