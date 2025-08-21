Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh

21/08/2025 17:20 GMT+7

Người dân đã có mặt từ rất sớm trên vỉa hè các tuyến đường, tuyến phố chào đón, reo hò, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối nay.

Dù 20 giờ mới diễn ra buổi tổng hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) nhưng từ trưa, người dân đã ngồi kín vỉa hè đường Hùng Vương, các các đường phố khác, lựa chỗ đẹp chờ đón, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh.

Lúc 16 giờ, trời đổ mưa, song không ảnh hưởng đến sự háo hức của người dân. Nhiều người che ô, mặc áo mưa chờ đợi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 1.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 2.

Trước giờ diễn ra sự kiện, người dân ngồi xếp hàng ở quảng trường Ba Đình chờ đợi được nhìn thấy đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

ẢNH: PHAN TUYẾN

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 3.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 4.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 5.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 6.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 7.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 8.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 9.

Hàng nghìn người đã có mặt tại ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng

ẢNH: ĐÌNH HUY

Video ghi nhận tại ngã tư đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 10.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 11.

Khối xe tăng thiết giáp xếp hàng tại đường Nguyễn Tri Phương trước giờ tổng hợp luyện

ẢNH: ĐÌNH HUY

Các khối quân nữ nào sẽ tham gia diễu binh diễu hành Quốc khánh 2.9?

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 12.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 13.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 14.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 15.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 16.
Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 17.

Các khối diễu binh, diễu hành tập luyện bên trong quảng trường Ba Đình 

ẢNH: TUẤN MINH

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 18.

Chiến sĩ Lê Hoàng Hiệp, khối Tác chiến điện tử

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 19.

Khối nữ Quân y

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 20.

Các chiến sĩ thuộc khối Nữ du kích miền Nam

ẢNH: ĐÌNH HUY

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 21.

Người dân chào đón lực lượng tham gia tổng duyệt tại nút giao Hùng Vương - Nguyễn Thái Học

ẢNH: ĐÌNH TRƯỜNG

Người dân hò reo, cổ vũ lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh - Ảnh 22.

Người dân hò reo, cổ vũ lực tham gia tổng luyện diễu binh, diễu hành

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hà Nội có thể mưa rào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Hà Nội có thể mưa rào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có thể có mưa rào.

Hợp luyện diễu binh, diễu hành ở TP.HCM: Quân đội Lào, Campuchia cùng tham gia

Quốc khánh 2.9 Quảng trường ba đình diễu binh 80 năm Quốc khánh 2.9
