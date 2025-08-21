Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội có thể mưa rào trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Phan Hậu
Phan Hậu
21/08/2025 12:13 GMT+7

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành có thể có mưa rào.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết thời tiết Hà Nội sẽ mát trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (21.8). Nhiệt độ từ 29 - 31 độ C, tối và đêm từ 25 - 27 độ C. 

Dự báo thời tiết Hà Nội trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành - Ảnh 1.

Trời mát trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành ngày 21.8

ẢNH: TUẤN MINH

Dự báo thời tiết trưa chiều và tối nay, khu vực Hà Nội khả năng mưa dưới 50%. Tuy nhiên, từ sau 22 giờ có khả năng có mưa, mưa rào. 

"Nhân dân ra đường theo dõi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành nên mang theo ô, áo mưa, đề phòng trời có mưa từ sau 22 giờ", ông Hưởng khuyến cáo.

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước 2.9 diễn ra từ 20 giờ tối nay 21.8, trên Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.

Buổi tổng hợp luyện có quy mô tương đương khi vào lễ chính thức với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng: khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ.

Theo Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, ngay sau tổng hợp luyện này sẽ là các buổi sơ duyệt, tổng duyệt chuẩn bị cho lễ kỷ niệm chính thức diễn ra vào sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình.

Trước đó, trong tối 18 - 19.8, Tiểu ban Diễu binh, diễu hành đã tổ chức hành quân, cơ động khối xe pháo về tập kết tại các địa điểm trung tâm Hà Nội để chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt.

Đi lại thế nào khi Hà Nội cấm đường để tổng hợp luyện diễu binh?

Tin liên quan

Cảnh sát đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh A80

Cảnh sát đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh A80

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh cảnh vệ đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí cảnh sát đặc nhiệm ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều mũi tác chiến tinh nhuệ để đảm bảo an toàn cho sự kiện A80.

