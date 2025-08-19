Hoa hậu 20 tuổi tham gia lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 là ai?

Hoa hậu Mỹ Linh tự hào khi được góp mặt trong lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2.9 Ảnh: NVCC

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được chọn tham gia lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Với cô, đây không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là trách nhiệm trong việc lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam duyên dáng, tự tin và giàu lòng yêu nước đến bạn bè quốc tế.

Theo tiết lộ, nàng hậu sinh năm 2005 sẽ tham gia diễu hành trong Khối Văn hóa - Thể thao. Hiện tại, người đẹp quê Thanh Hóa đang tích cực tập luyện để có được màn xuất hiện trang nghiêm, trọn vẹn. Ngoài Mỹ Linh, khối này còn có nhiều nghệ sĩ như NSND Lê Khanh, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoa hậu Hà Trúc Linh.

Hoa hậu Nguyễn Thị Mỹ Linh là ai?

Nguyễn Thị Mỹ Linh sinh năm 2005 tại Thanh Hóa, là sinh viên khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa. Cô đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam, gây ấn tượng bởi gương mặt khả ái, chiều cao 1,71 m cùng số đo ba vòng 80-62-96.

Hoa hậu sinh năm 2005 tích cực tập luyện cho sự kiện trọng đại này Ảnh: NVCC

Trước khi đăng quang Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025, Nguyễn Thị Mỹ Linh đã sớm tham gia nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và phong trào sinh viên tại quê hương. Trong đêm chung kết, cô gây ấn tượng với phần ứng xử xúc động khi khẳng định: “Biển đảo quê hương trong em là nơi trời gặp nước, nơi Tổ quốc vươn mình ra đại dương bao la, Hoàng Sa - Trường Sa là một phần máu thịt thiêng liêng của Việt Nam”.

Sau đăng quang, Nguyễn Thị Mỹ Linh tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như những dự án cộng đồng, mong muốn lan tỏa hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, thân thiện đến với bạn bè quốc tế. Với hoạt động lần này, người đẹp 20 tuổi biết ơn và tỏ lòng thành kính đến những thế hệ đi trước đã bảo vệ đất nước. Cô tự hào là thế hệ trẻ Việt Nam yêu nước và luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cần.

Trước đó, Hoa hậu Biển đảo Việt Nam đã hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cuba. Người đẹp cho biết cô tâm đắc với một câu nói: “Em chẳng có gì ngoài một trái tim yêu thương”. Chia sẻ này đã truyền cảm hứng cho hành trình cống hiến của nàng hậu 20 tuổi. Nguyễn Thị Mỹ Linh bộc bạch trên trang cá nhân: “Mong rằng tình hữu nghị Việt Nam - Cuba mãi bền chặt và cùng nhau vượt qua khó khăn".