Theo kế hoạch, buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành diễn ra từ khoảng 20 giờ. Các khối quân đội, công an sẽ di chuyển từ các điểm đóng quân vào nội thành Hà Nội để chuẩn bị.

Lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình vào tối nay 21.8 ẢNH: TUẤN MINH

Trong khi đó các khối xe pháo tham gia diễu binh đã được đưa vào Sở chỉ huy của Bộ Quốc phòng, khu vực trường đua F1 từ tối 18 - 19.8 để chuẩn bị cho buổi hợp luyện này.

Sau buổi tổng hợp luyện hôm nay, các lực lượng sẽ có thêm một buổi tổng hợp luyện vào ngày 24.8 và hai buổi sơ duyệt, tổng duyệt trước ngày chính thức vào sáng 2.9.

Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 sẽ diễn ra vào sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình bao gồm lễ rước đuốc truyền thống, lễ chào cờ; chương trình diễu binh, diễu hành gồm: không quân bay chào mừng, diễu binh, diễu hành các khối theo thứ tự diễu hành của các khối nghi trượng, diễu binh của các khối đi bộ, các khối Quân đội nhân dân Việt Nam trước, sau đó đến các khối quân đội nước ngoài, rồi đến khối dân quân, du kích, các khối công an.

Sau diễu binh, diễu hành của khối đi bộ sẽ đến phần diễu binh của khối xe, pháo quân sự, xe đặc chủng công an và các khối quần chúng. Sau phần diễu binh, diễu hành là chương trình nghệ thuật.

Tuyến đường các khối diễu binh, diễu hành đi qua trong ngày 2.9

Khu vực tập kết vào khối quân đội: các đường Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám (khối đi bộ); công viên Bách Thảo (khối đứng); khối công an đường Phan Đình Phùng; khối quần chúng nhân dân đường Quán Thánh; khối xe pháo giao đường Hùng Vương - Phan Đình Phùng phía đường Thanh Niên, Nghi Tàm; nhân dân tham dự: đường Bắc Sơn, ngã tư Tôn Thất Đàm - Độc Lập.

Tuyến ra sau khi đi qua lễ đài: khối nghi trượng đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách mạng Tháng Tám; khối đi bộ quân đội, quân đội nước ngoài, dân quân tự vệ, công an: đường Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - sân vận động Quần Ngựa; đường Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền, quảng trường Cách Mạng Tháng Tám; đường Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - công viên Thống Nhất.

Khối cảnh sát cơ động, kỵ binh rẽ phải đi theo đường Lê Hồng Phong - Ngọc Hà, về vị trí tập kết tại công viên Bách Thảo.

Khối hồng kỳ rẽ phải vào đường Lê Hồng Phong (chuyển đội hình thành 8 hàng dọc), đi theo đường Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai, về vị trí tập kết tại Sân vận động Quần Ngựa.

Các khối quần chúng, khối văn hóa - thể thao: sau khi đi qua lễ đài, đi thẳng theo ngõ Hàng Cháo về vị trí tập kết tại sân vận động Hàng Đẫy.

Tuyến xe tăng, bánh xích về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng; tuyến xe bánh lốp: đi đường Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1; đường Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - trường đua F1.