Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9

Dự kiến tối 21.8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình sẽ khai hỏa, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện các lực lượng tại quảng trường Ba Đình. Sau ngày 21.8, 15 khẩu pháo được đặt cố định tại đây từ nay tới hết đại lễ 2.9. Lữ đoàn 45 cắt cử người canh gác pháo 24/24, đồng thời hàng ngày triển khai luyện tập với pháo. Cảnh bắn pháo lễ sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình đúng ngày 2.9