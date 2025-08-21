Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9

Đình Huy
Đình Huy
21/08/2025 06:00 GMT+7

15 khẩu pháo lễ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình đã được chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 45 kéo vào trận địa. Dự kiến tối nay, 21.8, sẽ khai hỏa trong buổi tổng hợp luyện đầu tiên của lực lượng vũ trang tại Quảng trường Ba Đình.

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 1.

Ngày 20.8, dưới cái nắng gay gắt, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh) đã kéo 15 khẩu pháo vào trận địa, sẵn sàng khai hỏa luyện tập chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY


Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 2.

Đội pháo lễ được chia thành 5 trung đội, mỗi trung đội gồm 3 khẩu pháo. Khi làm nhiệm vụ, trung đội 1 bắn 5 loạt và 4 trung đội còn lại bắn 4 loạt

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 3.

Mỗi lựu pháo nặng hơn 2,3 tấn, sử dụng đạn pháo 105 mm, do 3 pháo thủ trực tiếp vận hành

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 4.

Các chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ được tuyển chọn kỹ lưỡng từ cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn 45, cao bình quân 1,75 m, ưa nhìn, có trình độ, kinh nghiệm trong huấn luyện

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 5.

Khi bắt đầu nhiệm vụ ở mỗi lựu pháo, pháo thủ số 1 có nhiệm vụ giật cò phát hỏa mỗi phát bắn, pháo thủ số 2 đóng mở khóa nòng và pháo thủ số 3 nạp đạn vào buồng đạn

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 6.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 7.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 8.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 9.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 10.

Sau khi các khẩu pháo được kéo vào trận địa, các chiến sĩ lau dọn, sơn, sửa lại các chi tiết cẩn thận, đảm bảo an toàn kỹ thuật

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 11.

Các khẩu pháo được đặt bên ngoài khu vực sân thi đấu của sân vận động Mỹ Đình, nòng pháo hướng ra phía đường Lê Quang Đạo. Phía đối diện, các khán đài đang được dựng lên để người dân, du khách có thể theo dõi

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 12.

21 loạt pháo lễ sẽ khai hỏa trên nền Quốc thiều lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 13.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 14.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 15.
Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9- Ảnh 16.

Dự kiến tối 21.8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình sẽ khai hỏa, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện các lực lượng tại quảng trường Ba Đình. Sau ngày 21.8, 15 khẩu pháo được đặt cố định tại đây từ nay tới hết đại lễ 2.9. Lữ đoàn 45 cắt cử người canh gác pháo 24/24, đồng thời hàng ngày triển khai luyện tập với pháo. Cảnh bắn pháo lễ sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình đúng ngày 2.9

ẢNH: ĐÌNH HUY

Lữ đoàn 45 ra đời ngày 22.8.1945, là một trong những đơn vị ra đời sớm nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam. Lữ đoàn này là đơn vị bắn đạn mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 và bắn loạt đạn kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975.

 

Tin liên quan

Ngắm dàn pháo lễ phục vụ nhiệm vụ A80 trước sân Mỹ Đình

Ngắm dàn pháo lễ phục vụ nhiệm vụ A80 trước sân Mỹ Đình

Các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 45 đang khẩn trương triển khai 15 khẩu pháo tại sân vận động Mỹ Đình, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (nhiệm vụ A80).

Khám phá thêm chủ đề

pháo lễ Binh chủng Pháo binh 80 năm Quốc khánh 2.9 Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận