Hình ảnh trận địa 15 khẩu pháo lễ sẵn sàng khai hỏa chuẩn bị Quốc khánh 2.9

Sau khi các khẩu pháo được kéo vào trận địa, các chiến sĩ lau dọn, sơn, sửa lại các chi tiết cẩn thận, đảm bảo an toàn kỹ thuật
ẢNH: ĐÌNH HUY
Dự kiến tối 21.8, 15 khẩu pháo lễ tại sân vận động Mỹ Đình sẽ khai hỏa, chuẩn bị cho buổi tổng hợp luyện các lực lượng tại quảng trường Ba Đình. Sau ngày 21.8, 15 khẩu pháo được đặt cố định tại đây từ nay tới hết đại lễ 2.9. Lữ đoàn 45 cắt cử người canh gác pháo 24/24, đồng thời hàng ngày triển khai luyện tập với pháo. Cảnh bắn pháo lễ sẽ được truyền hình trực tiếp về Quảng trường Ba Đình đúng ngày 2.9
ẢNH: ĐÌNH HUY
