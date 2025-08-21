Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Cảnh sát đặc nhiệm bố trí nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ lễ diễu binh A80

Trần Cường
Trần Cường
21/08/2025 10:06 GMT+7

Lực lượng đặc nhiệm của Bộ Tư lệnh cảnh vệ đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí cảnh sát đặc nhiệm ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều mũi tác chiến tinh nhuệ để đảm bảo an toàn cho sự kiện A80.

Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) Bộ Công an cho hay, hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước trong năm 2025. Trong đó, lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành diễn ra sáng 2.9 tại Quảng trường Ba Đình là điểm nhấn trọng tâm trong toàn bộ chuỗi các hoạt động kỷ niệm.

Trung đoàn Đặc nhiệm K01: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, không để xảy ra bất ngờ - Ảnh 1.

Trung đoàn Đặc nhiệm thường xuyên tổ chức diễn tập xử lý các tình huống nghiệp vụ

ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ, K01 đã sớm xây dựng kế hoạch, phương án và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tham gia công tác bảo vệ; phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho từng đơn vị.

K01 cho hay, theo kế hoạch, các hoạt động kỷ niệm, lễ diễu binh, diễu hành được tổ chức tập trung tại khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình - địa bàn trọng điểm về an ninh quốc gia. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm trong bất kỳ tình huống nào, không được để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Trung đoàn Đặc nhiệm K01: Đảm bảo tuyệt đối an ninh, không để xảy ra bất ngờ - Ảnh 2.

Trung đoàn Đặc nhiệm phối hợp tổ chức diễn tập phương án đảm bảo an ninh, trật tự khu vực Trung tâm chính trị Ba Đình

ẢNH: HẢI ĐƯỜNG

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch của K01, Trung đoàn Đặc nhiệm (thuộc K01) đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội tiến hành khảo sát các địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm và lễ diễu binh, diễu hành; phân tích, đánh giá tình hình an ninh, trật tự có liên quan; xác định rõ mục tiêu, nguy cơ tiềm ẩn.

Thượng tá Nguyễn Văn Thanh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc nhiệm, cho biết đơn vị đã xây dựng phương án bảo vệ, bố trí lực lượng ở các vị trí quan trọng tạo thành nhiều lớp, nhiều vòng bảo vệ, nhiều mũi tác chiến.

Đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ phạm vi xử lý của từng đơn vị, đảm bảo thống nhất trong chỉ huy, hiệp đồng tác chiến và xử lý tình huống nghiệp vụ.

Đồng thời, đơn vị đã xây dựng kịch bản, tổ chức tập luyện thuần thục các phương án bảo vệ; tổ chức tập luyện các kíp xe đặc chủng, báo động chiến đấu cấp trung đoàn… Rà soát, bảo dưỡng, bảo trì vũ khí, phương tiện, đảm bảo sử dụng hiệu quả trong mọi phương án, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tại A80...

