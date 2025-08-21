Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 thanh niên lao xe vào đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động

Trần Cường
Trần Cường
21/08/2025 23:24 GMT+7

Trong lúc đang cấm đường phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 thì xe máy chở theo 2 nam thanh niên phóng nhanh tới, tông thẳng vào một cảnh sát cơ động khiến cán bộ này bị thương nặng.

Tối 21.8, lãnh đạo Công an Hà Nội cho biết, cảnh sát đã bắt giữ 2 thanh niên tông bị thương một cán bộ cảnh sát cơ động.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh 2 thanh niên đi trên một xe máy trên đường Nghi Tàm (Hà Nội) không chấp hành hiệu lệnh, lao vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

2 thanh niên lao vào đường cấm, tông thẳng vào cảnh sát cơ động - Ảnh 1.

Tổ công tác ngăn chặn 2 thanh niên đi vào đường cấm

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Thời điểm xảy ra sự việc, tuyến đường đang tạm cấm để phục vụ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 thì tổ công tác phát hiện 2 thanh niên đi vào đường cấm, đã ra tín hiệu dừng xe.

Kinh hoàng cảnh 2 thanh niên 'thông chốt', tông trọng thương cảnh sát cơ động

Tuy nhiên, người cầm lái không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông một cán bộ cảnh sát cơ động văng xa khoảng 2 m, sau đó chiếc xe cùng 2 nam thanh niên cũng văng xuống đường.

Sau cú tông, cán bộ cảnh sát cơ động và một thanh niên đi trên xe nêu trên bị thương. Thanh niên còn lại bị tổ công tác khống chế tại chỗ.

Lãnh đạo Công an Hà Nội cho hay, cán bộ cảnh sát cơ động bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 108.

Vụ việc đang được Công an Hà Nội điều tra, làm rõ.

Công an Hà Nội thông chốt đi vào đường cấm tông CSCĐ bị thương Cấm đường A80 diễu binh
