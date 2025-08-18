Hải Phòng: Thiếu tá cảnh sát cơ động bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Ngày 18.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 4 đối tượng, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân ẢNH: CAHP

Trước đó, khoảng 8 giờ 57 phút ngày 17.8, tại khu vực cổng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (P.Bạch Đằng, TP.Hải Phòng), một nhóm người tụ tập, mang theo băng rôn và phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự.



Khi thiếu tá Phạm Văn Th. (cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hải Phòng), đang làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở tiếp cận để yêu cầu nhóm người trên chấm dứt hành vi vi phạm, thì các đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi quá khích, dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Nghiêm trọng hơn, trong số đó, đối tượng Phạm Văn Trường (32 tuổi, trú tại thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP.Hải Phòng), đã bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến thiếu tá Th. bị thương nặng, gần đứt lìa ngón tay cái bên phải.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an P.Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê truy bắt các đối tượng.

Chỉ sau hơn 3 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ 4 người, gồm Phạm Văn Trường; Vũ Hữu Cương (30 tuổi, cùng trú thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê); Đỗ Thành Đạt (21 tuổi, trú thôn Lại Xuân 8, xã Việt Khê); Trần Ngọc Tân (21 tuổi, trú tổ dân phố 10, P.Lưu Kiếm).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phạm Văn Th. đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để tiến hành phẫu thuật nối ngón tay và chăm sóc y tế. Hiện, sức khỏe của thiếu tá Th. đã tạm thời ổn định.