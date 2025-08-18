Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Hải Phòng: Thiếu tá cảnh sát cơ động bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
18/08/2025 16:10 GMT+7

Một thiếu tá cảnh sát cơ động, Công an TP.Hải Phòng đã bị chém trọng thương khi ngăn nhóm người gây rối tại một cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn thành phố.

Ngày 18.8, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 4 đối tượng, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Cán bộ cảnh sát cơ động bị chém trọng thương khi làm nhiệm vụ ở Hải Phòng - Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân

ẢNH: CAHP

Trước đó, khoảng 8 giờ 57 phút ngày 17.8, tại khu vực cổng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (P.Bạch Đằng, TP.Hải Phòng), một nhóm người tụ tập, mang theo băng rôn và phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh trật tự.

Khi thiếu tá Phạm Văn Th. (cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an TP.Hải Phòng), đang làm nhiệm vụ bảo vệ cơ sở tiếp cận để yêu cầu nhóm người trên chấm dứt hành vi vi phạm, thì các đối tượng không những không chấp hành mà còn có hành vi quá khích, dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng chức năng.

Nghiêm trọng hơn, trong số đó, đối tượng Phạm Văn Trường (32 tuổi, trú tại thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP.Hải Phòng), đã bất ngờ dùng hung khí tấn công khiến thiếu tá Th. bị thương nặng, gần đứt lìa ngón tay cái bên phải.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an P.Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê truy bắt các đối tượng.

Chỉ sau hơn 3 giờ, lực lượng công an đã bắt giữ 4 người, gồm Phạm Văn Trường; Vũ Hữu Cương (30 tuổi, cùng trú thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê); Đỗ Thành Đạt (21 tuổi, trú thôn Lại Xuân 8, xã Việt Khê); Trần Ngọc Tân (21 tuổi, trú tổ dân phố 10, P.Lưu Kiếm).

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng trên để tiếp tục phục vụ công tác điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Thiếu tá Phạm Văn Th. đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) để tiến hành phẫu thuật nối ngón tay và chăm sóc y tế. Hiện, sức khỏe của thiếu tá Th. đã tạm thời ổn định.

Tin liên quan

Tạm giữ nghi phạm ném đá nhiều ô tô, chém công an bị thương

Tạm giữ nghi phạm ném đá nhiều ô tô, chém công an bị thương

Cơ quan chức năng H.Kiên Lương (Kiên Giang) đang tạm giữ nghi phạm ném đá vào nhiều ô tô di chuyển trên đường và chém một chiến sĩ công an bị thương.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hải Phòng Hải Phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận