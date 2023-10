Hải Phòng: Xúc phạm lực lượng chức năng trên mạng xã hội, bị phạt 5 triệu đồng

Ngày 25.10, Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Vũ Thị H. (28 tuổi, ở xã Kiền Bái, H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), mức phạt 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Chị Vũ Thị H. ký vào biên bản xử phạt vi phạm hành chính. CACC

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội An ninh Công an H.Thủy Nguyên phát hiện tài khoản Facebook "Vũ Hiền" đăng tải nội dung sai sự thật trên mạng xã hội vào 8 giờ ngày 19.10 với nội dung bôi nhọ, xúc phạm lực lượng Công an xã Mỹ Đồng và cá nhân Chủ tịch UBND xã này.

Qua xác minh, Công an H.Thủy Nguyên xác định những thông tin mà chủ tài khoản đăng là không đúng sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân, lãnh đạo.

Làm việc với cơ quan công an, chị Vũ Thị H., chủ tài khoản Facebook "Vũ Hiền" khai nhận, xuất phát từ việc mẹ của H. bán hoa quả ở vỉa hè, lòng đường khu vực thôn 6, xã Mỹ Đồng vào ngày 18.10 đã bị nhà chức trách xã này xử lý, nhắc nhở theo quy định.

Bức xúc, ngày hôm sau, chị H. đã đăng tải thông tin sai lệch, không đúng sự thật và thiếu chuẩn mực văn hóa trên trang Facebook cá nhân của mình.

Chị H. đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bài đăng trên trang Facebook cá nhân, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Căn cứ vào các quy định của pháp luật, Công an H.Thủy Nguyên đã lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính đối với chị Vũ Thị H.