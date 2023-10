Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt: Cảnh tỉnh người trẻ khi đăng tải trên mạng xã hội

Chiều 19.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam người mẫu Ngọc Trinh (Trần Thị Ngọc Trinh). Trước đó, Ngọc Trinh đã điều khiển xe mô tô phân khối lớn và biểu diễn bằng những hành động nguy hiểm khi lưu thông trên tuyến đường thuộc địa bàn TP.Thủ Đức (TP.HCM).

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ việc của người mẫu Ngọc Trinh như một hồi chuông cảnh tỉnh đối với những người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội nên cẩn trọng trong việc đăng tải nội dung, hình ảnh. Với sự phát triển của mạng xã hội thì họ luôn muốn sáng tạo, nghĩ ra những đề tài, ý tưởng mới lạ để thu hút người xem, “kéo” lượt theo dõi. Tuy nhiên, việc chạy theo cái mới, lạ cũng đồng thời kéo theo nguy cơ nội dung vi phạm các chuẩn mực xã hội và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự trên không gian mạng.

"Người lớn còn muốn học theo huống chi trẻ con"

Nguyễn Trọng Thành, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết: “Ban đầu mình cảm thấy rất thích thú và tò mò khi xem những video chạy xe phân khối lớn của Ngọc Trinh. Thật sự khi thấy một người đẹp, chạy xe xịn và có những màn biểu diễn như buông tay, đứng trên xe… thì thấy rất ngầu. Mình là người trưởng thành được xem những đoạn video này còn cảm thấy phấn khích và có chút mong muốn làm theo thì các bạn nhỏ hơn sẽ như thế nào?”.

Thành cho biết trước đây từng bỏ qua những ồn ào về chuyện tình cảm, phát ngôn… của Ngọc Trinh để theo dõi vì cô này có cách nói chuyện chân chất, dễ thương và xinh đẹp. Tuy nhiên, sau những video thực hiện hành vi nguy hiểm trên xe phân khối lớn thì bắt đầu cảm thấy khó chịu, không đồng tình. Theo Thành, nữ người mẫu đã cổ súy cho những hành động mạo hiểm, dễ gây thương tích và có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (34 tuổi), làm việc tại 57 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.HCM, tỏ ra ngán ngẩm với hành vi của nữ người mẫu. Chị Tuyền cho biết nhà có 2 con đang học ở bậc THCS, vì vậy luôn cố gắng giáo dục không nên làm theo và bỏ theo dõi những video dạng gây kích động, cổ súy hành vi lệch lạc.

“Mình người lớn xem nhiều khi còn có cảm giác muốn làm theo huống chi là con trẻ nó non nớt về suy nghĩ, chưa có nhận thức đúng đắn đâu là đúng, sai. Khi xem một hành động nào đó và bắt chước theo thì trẻ em cũng không lường trước được hậu quả. Nếu cha mẹ không kịp thời ngăn cản, hỗ trợ có thể gây ra hậu quả khó lường. Vì vậy, việc pháp luật vào cuộc làm việc với Ngọc Trinh và những tài khoản mạng xã hội có hành vi chưa đúng chuẩn sẽ giúp phụ huynh như chúng tôi yên tâm hơn”, chị Tuyền chia sẻ.

Nguyễn Thanh Hoàng (27 tuổi) làm việc tại 72 Lê Thánh Tôn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM, cho biết: “Một số người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trên xã hội bây giờ “ngáo quyền lực” dữ lắm. Họ nghĩ mình có tiền, nhiều người mến mộ mà đôi khi bất chấp mọi thứ để tạo sự chú ý, "câu" tương tác. Vụ việc của Ngọc Trinh là một hồi chuông cảnh tỉnh cho nhóm người này cần chấn chỉnh, uốn lưỡi 7 lần trước khi nói và phải chịu trách nhiệm với nội dung mình đăng tải lên mạng xã hội”.

Đừng để pháp luật và công chúng phải thực thi trách nhiệm

Thạc sĩ Trần Xuân Tiến, Phó trưởng bộ môn truyền thông Trường ĐH Văn Hiến, cho biết: "Gần đây, chúng ta thấy nhiều trường hợp người nổi tiếng hay có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội thiếu cẩn trọng trong ngôn từ, hành vi, dẫn đến những hậu quả tai hại không chỉ cho bản thân mà còn để lại hệ lụy đối với công chúng. Để rồi công chúng, pháp luật sẽ thực thi trách nhiệm, làm trong sạch môi trường mạng xã hội. Không cần là người nổi tiếng, mà mỗi chúng ta, bất kỳ một công dân nào khi tham gia mạng xã hội cũng phải luôn cân nhắc, cẩn trọng trong lời nói, hành động, để không vi phạm chuẩn mực đạo đức cộng đồng và quy định pháp luật".

Thạc sĩ Tiến nhắn nhủ bản thân người trẻ cần nâng cao nhận thức về việc sử dụng mạng xã hội an toàn, tuân thủ pháp luật. Hiện Quốc hội đã ban hành luật An ninh mạng 2018, Bộ Thông tin - Truyền thông đã ban hành Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội tại Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17.6.2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật An ninh mạng vào năm 2022. Và còn rất nhiều quy định có liên quan khác về việc sử dụng mạng xã hội sao đúng đắn, phù hợp, an toàn. Theo thạc sĩ Tiến, chúng ta cần tỉnh táo, nói không với những video có nội dung lệch lạc, tiềm ẩn nguy cơ tác động không tốt đến tâm lý, hành vi.