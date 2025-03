Khởi tố, bắt giam bị can đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong

Dương Hữu Trí được xác định đã dùng dao đâm thượng sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, chiến sĩ cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tử vong (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Cơ quan công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra làm rõ về hành vi giết người, chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản đối với Dương Hữu Trí.

Xe máy của lực lượng chức năng bị Trí đốt ẢNH: CTV

Theo đó, sáng 3.3, lực lượng Công an P.7 (TP.Vũng Tàu) đến nhà Trí mời về trụ sở để kiểm tra ma túy (Trí là người nghiện do Công an P.7 quản lý). Trí không chấp hành mà còn dùng dao đuổi chém lực lượng, đốt 2 xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ.

Nhận được tin báo, Tổ hình sự khu vực phụ trách địa bàn TP.Vũng Tàu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phân công lực lượng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động, cùng Công an P.7 (TP.Vũng Tàu) tiến hành vận động, thuyết phục, nhưng Trí vẫn không chấp hành.

Trí tiếp tục cố thủ trong nhà, chửi bới, đe dọa sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an. Chưa hết, Trí đứng trên lầu dùng nước sôi tạt vào các lực lượng đang tham gia giải quyết tình huống, làm một cán bộ Công an P.7 bị bỏng.

Trước tình hình trên, Tổ công tác trong đó có chiến sĩ cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã tiến hành khống chế Trí. Trong quá trình áp sát, khống chế, anh Nhật đã bị Trí dùng dao đâm 1 nhát trúng vào vùng ngực bên phải dẫn đến tử vong sau đó tại bệnh viện.