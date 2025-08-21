Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng đảm bảo an ninh sự kiện A80

Tại hội nghị triển khai phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự bảo vệ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (sự kiện A80), trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, cho biết đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, Công an Hà Nội là đơn vị chủ lực bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động liên quan.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị ẢNH: GIA VIỆT

Công an Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá toàn diện tình hình; đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành thành phố để bảo đảm an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh, sự kiện A80 có quy mô lớn với nhiều hoạt động tập trung, phạm vi triển khai rộng khắp, do đó, yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự đặt ra rất cao, rất khẩn trương và không được để xảy ra sơ suất.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề phức tạp.

Về trật tự, an toàn giao thông, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu các lực lượng triển khai đúng kế hoạch, chủ động điều chỉnh phương án phù hợp với tình hình thực tế. Đồng thời, tuyên truyền sớm về thời gian, phương án phân luồng giao thông để người dân nắm được. Việc phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các khu vực diễn ra lễ kỷ niệm, diễu binh, dâng hương cần được tính toán kỹ lưỡng, điều hành linh hoạt, hiệu quả.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm điều lệnh ngành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, lễ tiết, tác phong; thể hiện hình ảnh người chiến sĩ công an chính quy, tận tụy, gần gũi, thân thiện trong mắt nhân dân và bạn bè quốc tế.

"Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng cần chủ động phối hợp chặt chẽ, không để chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, đảm bảo tính thống nhất, hiệp đồng cao", trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu và bày tỏ tin tưởng Công an Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lần này.