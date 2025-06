Những 'bông hoa thép' luyện tập dưới nắng nóng thao trường, chuẩn bị cho sự kiện A80

Đúng, đều, đẹp là yêu cầu tối thiểu của các khối tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, do vậy, những ngày này dù thời tiết nắng gắt, khắc nghiệt, hàng ngàn chiến sĩ công an vẫn hăng say luyện tập, "vượt nắng, thắng mưa".

Những học viên khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tập luyện chuẩn bị cho A80 ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Tại sự kiện cấp quốc gia này, gần 6.000 chiến sĩ công an nhân dân được huy động. Bộ Công an giao Bộ Tư lệnh CSCĐ (K02) tổ chức huấn luyện 24 khối diễu binh, diễu hành. Công tác huấn luyện bắt đầu từ 5.5, diễn ra tại 7 địa điểm.

Nắng nóng khắc nghiệt hun đúc ý chí

Dù mới 6 giờ sáng, tiếng hô điều lệnh đã vang khắp khuôn viên ĐH Quốc gia Hà Nội (xã Thạch Hòa, H.Thạch Thất, Hà Nội), mỗi bước chân kèm theo ý chí, quyết tâm xen lẫn cả niềm tự hào.

Dù đã quen với nắng nóng nhưng anh Quách Công Hậu cho rằng thời tiết mùa hè ở Hà Nội khắc nghiệt hơn nhiều trong miền Nam ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Lần đầu tham gia nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, anh Quách Công Hậu (quê Sóc Trăng) được luyện tập trong khối nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, không giấu được xúc động và niềm vinh dự, tự hào.

Làn da đen sạm, đã quen với nắng nóng thao trường, song anh Hậu phải thừa nhận nắng hè miền Bắc khắc nghiệt hơn nhiều, khiến mỗi bước đi, động tác của anh và đồng đội nặng nề và vất vả hơn. Anh Hậu cho hay sẽ cố gắng bằng 200% năng lượng của mình để cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ vinh quang này.

Mồ hôi các chiến sĩ ướt hết áo, rơi xuống thao trường ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Cô gái từng "gây thương nhớ" trong sự kiện diễu binh, diễu hành A50 Nguyễn Bảo Trinh cũng được lựa chọn đại diện cho khối nữ cảnh sát đặc nhiệm tham gia nhiệm vụ lần này.

Chị Trinh cho hay, nhận thông tin được chọn tham gia sự kiện A80, ngoài niềm vinh dự tự hào, bản thân nhận thức đây là dấu mốc to lớn trong cuộc đời và cần có trách nhiệm hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

"Với sự hỗ trợ của các giảng viên và sự chăm sóc của đội ngũ y tế, hậu cần, chúng tôi sẽ vượt qua sự khắc nghiệt này để học tập, rèn luyện hiệu quả, quyết tâm góp phần tạo nên một lễ kỷ niệm A80 thật thành công và ý nghĩa", chị Trinh nói.

Chị Nguyễn Bảo Trinh từng "gây thương nhớ" trong sự kiện diễu binh, diễu hành A50 với khoảnh khắc để rơi chiếc khăn chống nắng, để lộ gương mặt xinh xắn và rạng rỡ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Chị Nông Thị Diệu Thủy, khối trưởng khối nữ cảnh sát đặc nhiệm, cũng lần đầu được tham gia huấn luyện để diễu binh, diễu hành. Là một khối trưởng, chị Thủy phải cố gắng hơn, ngoài tập cùng đồng đội, còn tập riêng thêm dưới sự kèm cặp của giảng viên để hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt toàn khối đi gọn gàng, chuẩn chỉ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, không phụ sự kỳ vọng của các thầy cô và gia đình.

Hoa thép nở giữa thao trường

Chia sẻ về quá trình huấn luyện, thiếu tá Lê Tuấn Vũ, Tổ trưởng Tổ huấn luyện khối nam sĩ quan kỹ thuật nghiệp vụ và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết tổ của mình đang huấn luyện 188 học viên với chiều cao trung bình 1,78 m. Khối được sắp xếp 16 hàng dọc, 10 hàng ngang theo điều lệnh chặt chẽ, người cao đứng trên, thấp đứng dưới và thoải dần sang trái để tạo sự cân đối, hài hòa.

Thiếu tá Lê Tuấn Vũ cho hay, các giảng viên thường động viên, khích lệ tinh thần học viên ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tá Vũ, ngoài huấn luyện theo giáo trình, các giảng viên vẫn lồng ghép công tác tư tưởng, động viên, khích lệ tinh thần để hun đúc tinh thần kỷ luật, lòng tự hào và sự gắn kết tập thể cho các học viên.

"Quá trình tập luyện có gian khổ, thời tiết khắc nghiệt nhưng toàn đơn vị phải nỗ lực hết mình, đảm bảo đội hình thống nhất, động tác đều, đẹp khi đi giữa lòng nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao", thiếu tá Vũ cho hay.

Dù gian khổ, các học viên vẫn luyện tập với quyết tâm rất cao ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Đại úy Đậu Thanh Bắc, phụ trách công tác huấn luyện cho khối nữ cảnh sát đặc nhiệm, cho biết mỗi ngày các học viên sẽ huấn luyện 2 ca, sáng từ 7 - 10 giờ 30 và chiều từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 30, những hôm nắng nóng thời gian sẽ được điều chỉnh linh hoạt, sáng có thể tập từ 6 giờ 30.

Theo đại úy Bắc, giai đoạn đầu, anh tập trung huấn luyện kỹ thuật cá nhân cho các học viên, từ dáng đứng, cử chỉ tay cho đến cách xoay đầu chào, sau đó mới đến giai đoạn đi theo hàng lối và phối hợp toàn khối.

Những bóng hồng nơi thao trường ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khối 100% là nữ, sức khỏe hạn chế hơn các khối nam nhưng đại úy Bắc đánh giá tinh thần, ý chí các khối viên của mình rất cao và ví các nữ học viên như những bông hoa thép nở giữa thao trường, tập rất chăm chỉ dù thời tiết khắc nghiệt, những cơn say nắng trực chờ.

Những diễn viên thầm lặng sau cánh gà

Được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho các khối nữ, đại úy Đinh Thị Thu Hằng, cán bộ y tế của Đoàn cảnh sát đặc nhiệm số 1 (K02), cho biết gần 1 tháng luyện tập trong cường độ cao, dưới thời tiết nắng nóng không tránh được những sự cố về sức khỏe đối với các học viên, đặc biệt là những học viên từ miền Nam chưa quen thời tiết miền Bắc.

Theo đại úy Hằng, các tình huống xảy ra thường là say nắng, say nóng. Nhiều trường hợp bị nặng là hạ canxi máu sẽ được sơ cứu tại lều y tế rồi chuyển về trung tâm để tiêm và truyền canxi.

Bước vào diễu binh, diễu hành các động tác phải đảm bảo chuẩn chỉ ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Là người chỉ huy công tác hậu cần, thượng tá Vũ Văn Sơn, Phó phòng Hậu cần thuộc K02, khiêm tốn nhận bộ phận của mình là "những diễn viên đứng sau cánh gà", dù sự quan trọng của bộ phận hậu cần là rất lớn khi chăm lo cho các học viên từng bữa ăn, giấc ngủ.

Theo thượng tá Sơn, công tác hậu cần phải lo toan tất cả những gì liên quan đến cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ, từ sức khỏe, ăn uống, chỗ ngủ nghỉ, học tập… hàng ngày.

Hiện 105 cán bộ hậu cần chăm lo cho hơn 1.100 cán bộ và học viên. Để đảm bảo sức khỏe cho các học viên tập luyện cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng, thượng tá Sơn cho hay, vấn đề ăn uống là rất quan trọng, do vậy, thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ ngay từ đầu vào.

Thượng tá Vũ Văn Sơn, người chỉ huy những "diễn viên phía sau cánh gà" ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Khi nhập thực phẩm, ngoài kiểm tra bằng mắt thường, bộ phận y tế sẽ test bước 2, nếu không đảm bảo sẽ thay ngay nhà cung ứng. Cạnh đó, thực đơn cũng được tham khảo ý kiến các học viên để xây dựng, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, sức khỏe cho các cháu luyện tập.

"Hậu cần như là người trong bóng tối, những diễn viên đứng sau cánh gà nhưng không có hậu cần thì rất khó. Chúng tôi sẽ mang hết trách nhiệm, khả năng của mình để cùng tập thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ", thượng tá Sơn nói.