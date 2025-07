Giám đốc Công an Hà Nội nhận Huân chương Quân công hạng nhì

Tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, diễn ra ngày 31.7, Công an Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Chiến công hạng nhất và trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội, vinh dự đón nhận Huân chương Quân công hạng nhì.



Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, trao tặng Huân chương Quân công hạng nhì cho Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng ẢNH: KIÊN ANH

Trao huân chương và chúc mừng Công an Hà Nội, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, khẳng định Hà Nội là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, có vị thế đặc biệt trong tiến trình phát triển của dân tộc.

Bộ trưởng Bộ Công an cho hay, trong tiến trình 80 năm xây dựng và phát triển thủ đô từ mùa thu cách mạng năm 1945 đến nay, Công an Hà Nội đã đóng góp vai trò đặc biệt quan trọng, lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đại tướng Lương Tam Quang chúc mừng những chiến công, thành tích của Công an Hà Nội ẢNH: KIÊN ANH

Theo đại tướng Lương Tam Quang, suốt 80 năm qua, Công an Hà Nội đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt và luôn khẳng định bản lĩnh chính trị, trung thành tuyệt đối, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.



Với sự hy sinh, cống hiến to lớn và những thành tích đặc biệt xuất sắc suốt 80 năm qua, Công an Hà Nội đã vinh dự nhận nhiều huân chương cao quý.

Đại tướng Lương Tam Quang cho hay, thời gian tới đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng Công an Hà Nội tiếp tục chủ động trong công tác chiến đấu để không bị động, không đi sau tội phạm và nêu cao tinh thần vì dân phục vụ.

Cảm ơn tình cảm của Đảng, Nhà nước và nhân dân dành cho Công an Hà Nội suốt thời gian qua, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng thực sự "trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Đồng thời, tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật… để xứng đáng là "lá chắn thép" vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.