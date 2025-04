Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng được bầu làm Ủy viên UBND TP.Hà Nội

Chiều 29.4, tại kỳ họp thứ 22, HĐND TP.Hà Nội đã tổ chức bầu, miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, đối với một số cán bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, HĐND TP.Hà Nội miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với trung tướng Nguyễn Hải Trung, nguyên Giám đốc Công an TP.Hà Nội (chuyển công tác khác); ông Lê Anh Quân, nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT TP.Hà Nội (nhận nhiệm vụ mới); ông Đỗ Đình Hồng, nguyên Giám đốc Sở VH-TT TP.Hà Nội (nghỉ chế độ).

HĐND TP.Hà Nội cũng miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội đối với ông Lê Thanh Nam, nguyên Giám đốc Sở TN-MT TP.Hà Nội (nhận nhiệm vụ mới); ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Giám đốc Sở TT-TT (nhận nhiệm vụ mới); và bà Ngô Minh Hoàng, nguyên Giám đốc Sở Ngoại vụ (nhận nhiệm vụ mới).

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP.Hà Nội đã bầu chức danh Ủy viên UBND TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP.Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng sinh năm 1968, quê H.Văn Giang (Hưng Yên). Ông từng giữ chức Trưởng công an Q.Bắc Từ Liêm rồi Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.