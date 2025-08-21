Xem trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành đại lễ A80 miễn phí ở rạp chiếu phim

Đây không chỉ là hoạt động văn hóa cộng đồng độc đáo, mà còn mở ra một trải nghiệm khác biệt khi người dân được hòa mình vào bầu không khí trang nghiêm và hào hùng của dân tộc ngay giữa không gian hiện đại của rạp chiếu phim.

Được sự chấp thuận của Đài Truyền hình Việt Nam, CGV ICECON phối hợp cùng nền tảng truyền hình số quốc gia VTVgo sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ chương trình đại lễ A80. Sự kiện bao gồm phần lễ chính thức, chương trình diễu binh - diễu hành quy mô lớn tại Quảng trường Ba Đình và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc.

Theo kế hoạch, CGV triển khai chiếu trực tiếp tại nhiều cụm rạp trọng điểm trên toàn quốc như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ… Với hệ thống âm thanh, hình ảnh đạt chuẩn điện ảnh, khán giả sẽ được tận hưởng trải nghiệm sống động, như thể đang hiện diện trực tiếp tại thủ đô.

Người dân cả nước có thể xem lễ kỷ niệm trọng đại trực tiếp miễn phí tại các cụm rạp phim ẢNH: LÊ NAM

Ông Ko Jae Soo - Tổng giám đốc CJ CGV Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi mong rằng, hoạt động đặc biệt này sẽ mang đến cho khán giả một không gian cộng đồng để cùng nhau chia sẻ không khí trang nghiêm, hào hùng của cả nước, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết. Đây cũng là cách mà CGV đóng góp một phần vào sự kiện trọng đại, đồng hành cùng người dân trong những khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc".

Tại TP.HCM, anh Lê Quang Huy (34 tuổi, phường Xuân Hòa, TP.HCM) bày tỏ: "Không phải ai cũng có điều kiện ra Hà Nội để xem trực tiếp. Việc mang sự kiện trọng đại này lên màn ảnh rộng là ý tưởng tuyệt vời, giúp người dân cả nước cảm nhận được sự hào hùng của dân tộc".

Lần đầu hợp luyện diễu binh ở Quảng trường Ba Đình vào tối nay 21.8 ẢNH: TUẤN MINH

Khác với việc theo dõi sự kiện tại nhà qua màn hình nhỏ, việc xem trực tiếp tại rạp mở ra một trải nghiệm mang tính cộng đồng rõ nét hơn. Hình ảnh hàng trăm khán giả cùng ngồi trong không gian rộng, chăm chú dõi theo từng đoàn quân hùng dũng diễu qua Quảng trường Ba Đình, hay cùng xúc động khi lắng nghe Quốc ca vang lên, sẽ trở thành kỷ niệm khó quên.