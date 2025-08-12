Đổ xô đặt phòng, tham quan Hà Nội dịp Quốc khánh 2.9

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến kỳ nghỉ Quốc khánh 2.9, cũng là kỳ nghỉ dài ngày cuối cùng của năm 2025. Hà Nội bất ngờ trở thành tâm điểm du lịch nội địa, dẫn đầu danh sách điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất của du khách Việt trên nền tảng Booking.com, khiến thị trường đặt phòng, tour tham quan tại Thủ đô trở nên sôi động và có phần quá tải.

Theo dữ liệu của Booking.com, từ 29.8 đến 3.9.2025, Hà Nội dẫn đầu về điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, vượt qua các địa phương biển vốn luôn hút khách như Đà Nẵng, Nha Trang hay Phú Quốc. Nguyên nhân, theo các đơn vị lữ hành, đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố: dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, chuỗi lễ hội và sự kiện văn hóa quy mô lớn cùng thời tiết mùa thu mát mẻ, thời điểm đẹp nhất để khám phá phố cổ và các di tích lịch sử.

Nhiều khách sạn quanh hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ đã báo hết phòng cho giai đoạn 31.8 - 2.9, hoặc chỉ còn phòng hạng cao cấp với giá tăng 20 - 40% so với ngày thường ẢNH: LÊ NAM

Bà Phương Thảo, đại diện một công ty du lịch tại Hà Nội, cho biết: "Lượng khách đặt dịch vụ lưu trú ở Hà Nội tăng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tôi là doanh nghiệp du lịch inbound đón khách nước ngoài tới Việt Nam, thị trường chủ yếu là khách Âu. Thông thường tháng 9 sẽ là mùa thấp điểm, nhưng năm nay biết tin Việt Nam có lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, nhiều khách cũng lựa chọn bay đến Việt Nam để được trải nghiệm; có những khách gốc Việt quay về tham dự ngày hội toàn quốc này".

Khảo sát nhanh tại một số nền tảng đặt phòng trực tuyến cho thấy, nhiều khách sạn quanh hồ Hoàn Kiếm và khu phố cổ đã báo hết phòng cho giai đoạn 31.8 - 2.9, hoặc chỉ còn phòng hạng cao cấp với giá tăng 20 - 40% so với ngày thường.

Du khách TP.HCM "săn" phòng từ sớm vẫn khó

Không chỉ du khách phía bắc, nhiều người ở TP.HCM và miền Nam cũng chọn Hà Nội làm điểm đến dịp này. Anh Nguyễn Văn Minh (phường Gia Định, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi lên kế hoạch đưa gia đình ra Hà Nội từ đầu tháng 8, đặt vé máy bay khá dễ, nhưng tìm phòng khách sạn gần trung tâm lại rất vất vả. Những chỗ vừa túi tiền thì hết phòng, còn lại toàn khách sạn hạng sang, giá gần gấp đôi".

Tình trạng này cũng diễn ra với các nhóm bạn trẻ. Chị Trần Thị Mai (TP.Thủ Đức) cho biết nhóm đã phải chia nhỏ đoàn, đặt ở hai khách sạn khác nhau do không tìm được nơi nào đủ phòng cho cả nhóm: "Chúng tôi dự định ở gần nhau để tiện đi chơi tối, nhưng cuối cùng phải chấp nhận ở cách nhau 2 km vì không còn lựa chọn".

Trước nhu cầu tăng cao, nhiều công ty du lịch và khách sạn đã tung ra các gói combo vé máy bay + khách sạn hoặc tour trọn gói, hướng khách ra các khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành như Ba Vì, Sóc Sơn, Tam Đảo để giảm áp lực lưu trú ở khu vực trung tâm.

Hà Nội trong mắt khách du lịch ẢNH: LÊ NAM

Không chỉ hấp dẫn bởi chuỗi lễ hội kỷ niệm, Hà Nội mùa thu còn níu chân du khách với những con phố rợp lá vàng, hương cốm mới và ẩm thực đặc trưng. Các địa điểm như Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, hồ Hoàn Kiếm, phố đi bộ và chợ đêm Đồng Xuân dự kiến sẽ là tâm điểm đón khách.

"Chúng tôi muốn tận hưởng không khí lễ hội và văn hóa Hà Nội dịp Quốc khánh. Dù biết sẽ đông nhưng vẫn háo hức, vì cảm giác được hòa vào dòng người trong một sự kiện lịch sử của đất nước là rất đặc biệt", chị Lê Thu Hằng (du khách đến từ Huế) chia sẻ.

Các đơn vị lữ hành khuyến cáo du khách nên đặt phòng, vé máy bay và dịch vụ ăn uống càng sớm càng tốt để tránh tình trạng "cháy" chỗ hoặc giá tăng đột biến. Đồng thời, nên cân nhắc lựa chọn các điểm lưu trú ở khu vực gần trung tâm nhưng ít đông hơn, hoặc kết hợp du lịch ngoại thành để có trải nghiệm trọn vẹn.

Ngoài ra, cần lưu ý thời gian di chuyển giữa các điểm tham quan vì dịp lễ lượng phương tiện đổ về trung tâm Hà Nội sẽ tăng mạnh, dễ xảy ra ùn tắc cục bộ, đặc biệt quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố tổ chức lễ hội.

Top 10 điểm đến nội địa và quốc tế dịp 2.9.2025 Theo Booking.com, bên cạnh Hà Nội, các điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều gồm Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang, TP.HCM, Vũng Tàu, Huế, Hội An, Phú Quốc và Mũi Né. Ở nhóm quốc tế, Bangkok dẫn đầu, tiếp theo là Singapore, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Hồng Kông, Đài Bắc, Sydney, Thượng Hải và Osaka.



